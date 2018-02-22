Cengiz Ünder, haftanın 11’inde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, dün akşam Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurdu ve yapılan oylamalar sonucunda Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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