Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Cengiz Ünder, haftanın 11’inde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, dün akşam Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurdu ve yapılan oylamalar sonucunda Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
16:1322 Şubat 2018
0
Cengiz Ünder, haftanın 11’inde

Son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma’yı 1-0 öne geçiren golü atmış ancak mücadele Shakhtar Donetsk’in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. 71. dakika oyunda kalan Türk yıldız, sergilediği oyunla yine alkışı hak etti.

Devler Ligi’ndeki karşılaşmaların sona ermesinin ardından yapılan oylamada ise Cengiz Ünder, ilk 11’e seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i şöyle:

“De Gea, Alaba, Smalling, Hummels, Cengiz Ünder, Fred, Willian, Kimmich, Messi, Lewandowsi, Müller.”

22 Şubat 2018 Cengiz Ünder`den Shakhtar Donetsk maçında tarihe geçen gol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu. Golden sonra takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcunun yanına koşması kameralardan kaçmadı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
cengiz ünder roma
Son güncelleme: 16:15 | 22.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER