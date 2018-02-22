Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan derbinin bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta oynanacak maçın biletleri saat 10:00 itibariyle satışa sunuldu.

Bilet Fiyatları;

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 800TL

1903 A-E BLOK: 800TL

1903 B – D BLOK: 850TL

1903 C BLOK: 900TL

BEŞİKTAŞ’IN YAPTIĞI BİLGİLENDİRME

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu bilgilendirmeler yapıldı;

“Vodafone Park Bilet Gişesi'nden Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapılmayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerbahçe karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecektir.

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir. Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 22 Şubat saat 10.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir. Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.”