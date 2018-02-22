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Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı!

Medipol Başakşehir'in soyunma odasında, Elia'nın Tunay Torun ile konuştuğu videoda Beşiktaş tezahüratı dikkat çekerken, bu tezahüratı yapanın Arda Turan olduğu iddia edildi
07:5322 Şubat 2018
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Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı!

Medipol Başakşehirli Elia, takım arkadaşı Tunay Torun ile soyunma odasındaki kısa sohbetini sosyal medyadan paylaştı.

Hollandalı futbolcunun Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı hikayede, soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia’nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu konuşuluyor.

İşte o görüntü…

(Habertürk)

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Etiketler
arda turan Başakşehir beşiktaş sosyal medya
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