Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı!

Medipol Başakşehir'in soyunma odasında, Elia'nın Tunay Torun ile konuştuğu videoda Beşiktaş tezahüratı dikkat çekerken, bu tezahüratı yapanın Arda Turan olduğu iddia edildi

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