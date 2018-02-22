Aykut Kocaman’ın Beşiktaş derbisi 11’i şekilleniyor! Valbuena ve Dirar kararı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin planları netleşiyor. Buna göre Dirar’ın ilk 11’e, Valbuena’nın ise kulübeye geçmesi bekleniyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 11'de derbiye özel birkaç değişiklik yapmayı planlıyor.

NTV Spor’da yer alan habere göre; Kocaman son maçta ilk 11'de görevlendirdiği Mathieu Valbuena'yı son yarım saatlik bölüme saklamayı düşünüyor. Kocaman Valbuena'nın yerine Aatıf Chahechouhe'yu ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Kocaman son maçta dinlendirdiği Nabil Dirar'ı da yeniden ilk 11'de görevlendirecek. Medipol Başakşehir maçında 13 kilometrelik koşu mesafesiyle teknik ekibi sevindiren Faslı futbolcu Beşiktaş maçında da Kocaman'ın taktik planları arasında yer alıyor.

Aykut Kocaman bu maçta Giuliano'dan vazgeçmeyi ise düşünmüyor. Yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında riske rağmen takıma dönen Brezilyalı Kocaman'ın vazgeçilmezlerinden biri konumunda. Deneyimli teknik adam bağırsak enfeksiyonu yüzünden son maçta oynayamayan Kaptan Volkan Demirel'i de yeniden ilk 11'de kullanacak.

Kocaman Medipol Başakşehir'de uyguladığı topu geri alma planının bir benzerini Beşiktaş'a karşı da uygulamayı planlıyor. Sarı lacivertli teknik adam antrenmanlarda kafasındaki metodu futbolcularına ezberletmek için çalışmalar yaptırıyor.

Fenerbahçe Pazar günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Şenol Güneş`ten çok konuşulacak açıklamalar: `Utanılacak bir şey yapmadık` İlgili Haberi Oku