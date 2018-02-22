All Star Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema ile ilgili merak ettikleriniz! Kaç yılında nerede dünyaya geldi?

Survivor All Star Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema'nın yaşamı yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. All Star'ın en dikkat çeken isimlerden birisi olan Sema Aydemir, kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Sema Aydemir'in merak edilen yaşam öyküsü...

Survivor'da daha öncedeki sezonlarda de yarışan ve performansı büyük beğeni alan Sema Aydemir kimdir? All Star Sema hangi yılda doğdu? Survivor Sema nereli? İşte iddialı yarışmacılardan Sema Aydemir ile ilgili merak edilenler…

SURVİVOR ALL STAR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ocak 1985 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri koşmayı seven Aydemir, profesyonel spor hayatına Enkaspor ile başladı. Survivor All Star'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Sema Aydemir bu sene yine performansıyla göz dolduruyor.

Enkaspor’da engelli yarışmalarında dikkat çeken Aydemir, heptatlon branşında ön planda olmayı başardı. İlk olarak 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazandı. Ünlü sporcu 2012 Londra Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4×400 bayrak yarışında hırsıyla dikkat çekti. Ankara’da yapılan engelli koşuda ise 400 metrelik engelli koşuda 56.62 saniyelik derece elde edince adından söz ettirmeye başladı. Sema Aydemir, eski eşi Eşref Apak’tan 2016 yılında boşandı.

Sema Aydemir’in Ali isminde bir de çocuğu var…