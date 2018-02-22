40 delege Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti

Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 40 Fenerbahçe kongre üyesi Başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Üyeler toplantıda takıma ve Aykut Kocaman'a destek mesajı verdi.

İstanbul’da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde bulunan Fenerbahçe kongre üyeleri Aziz Yıldırım ve takıma desteklerini bildirmek ve istişarelerde bulunmak için kulüp binasını ziyaret etti.

Başkan Aziz Yıldırım ile yaklaşık iki saat boyunca görüşen üyeler, takıma ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'a inançlarının tam olduğunu söyledi. THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 89-70 AX Olimpia Milan İlgili Haberi Oku