Spor yazarlarından Bayern Münih Beşiktaş maçı yorumu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırak Beşiktaş için spor yorumcuları birbirinden çarpıcı yorumlarda bulundu.

Spor yazarları, Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

BİR PLANI VARDI (METİN TEKİN)

Bayern Münih maçı öncesi en çok merak edilen şey Şenol Güneş’in nasıl bir kadro ile maça çıkacağıydı. Herkesin bir düşüncesi vardı. Mesela ben Quaresma ile başlamayacağını düşünüyordum… Ama Gökhan Gönül’ü yedek soyundurması ve Adriano’yu yerinde oynatmaması soru işaretiydi… Sonuçta oyuncularını en iyi tanıyan isim Şenol Güneş ve kendince bir planı vardı.

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TEK KALEYE DÖNDÜ

Maçı anlatırken kadrodan değil, hiç de fena gitmeyen Beşiktaş’ta Vida’nın atılışının tüm dengeleri değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bayern Münih deplasmanının ne kadar zor olacağını zaten biliyorduk üstüne bir de Vida’nın kırmızısı ile 10 kişi kalış tamamen oyunda mahkumiyeti getirdi ve maç tek kaleye döndü.

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PLANINI ANLAMADIM

Caner-Gökhan değişikliği ile Şenol Hoca neyi planladı onu anlayamadım. Ama maçı tüm özeti dediğimiz gibi Vida’nın atılmasıydı. Bundan sonra ayakta kalmak çok zor işti ve olmadı. 5-0’lık sonuçtan sonra “Futbol bu her şey olabilir” gibi cümleler kullanmak imkansıza konuşmak gibi olur. İkinci maç artık mümkün olmayan bir rövanş gibi görünüyor.

BU MANTIKLA OYNAMALI

Futbolculuk dönemimizde biz de Dinamo Kiev’e aynı sonuçla ilk maçta 5-0 yenilmiştik. O zaman hocamız olan Milutonovic, ikinci maçta şöyle bir konuşma yapmıştı bize… “Futbolda her şey olur, hiç bırakmayın asılın gibi lafları geçin. Bugün bu takımı elemeniz mümkün değil ama bana nasıl futbolcu olduğunuzu değil, imkansıza karşı nasıl mücadele ettiğinizi ve nasıl bir insan olduğunuzu gösterin” demişti. Beşiktaş da rövanşı aynen bu mantıkla oynamalı.

KOLAY DEĞİL (AHMET ÇAKAR)

Kolay değil 75 dakika Bayern Münih’e karşı üstelik onun stadında bir kişi eksik oynuyorsunuz. Aslında belki de maçtaki tüm dengeyi bozan Vida’nın gördüğü kırmızı karttı. Çünkü her şey ortada gidiyordu ama birden Beşiktaş çıkarken kaptırdı, Atiba’nın önemli hatası ve Lewandowski, Vida ile karşı karşıya kaldı. Vida kayarak girdi, faulü yaptı, bariz gol şansından da oyundan atıldı

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MÜKEMMELE YAKIN…

İlk 45 dakika Bayern önemli pozisyonlar kaçırdı ama golü de çok pis bir pozisyonda buldu. O ana kadar Medel-Pepe çok iyi, Adriano mükemmele yakın oynamıştı ama maçın yıldızı Coman, Adriano’yu geçti, Müller de kötü vurmasına rağmen devreye Bayern önde girdi. İkinci yarı ise neredeyse tek taraflı maç oldu.

SONUÇ BÖYLE OLMAZDI

Sonuç olarak Beşiktaş’ın şansı mucizelere kaldı. Kolay değil bu skorun altından kalkabilmek. Ama bence Beşiktaş, bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde görevini yaptı. Maçın kırılma anı Atiba’nın hatasıydı. Topu kaptırmasa maç 11’e 11 gitse kesinlikle sonuç dün geceki gibi olmayabilirdi.

PENALTI OLMALIYDI AMA…

Rumen hakem Vida’ya gösterdiği kırmızı kartta haklı. Vida’nın faulü bariz bir gol şansını etkiliyordu. Fena hakem de değil ama asla yıldız hakem olabilecek tipte bir kumaşı yok. İkinci yarıda Lewandowski’nin baskısıyla bir faul yarattı evlere şenlik. Eğer o pozisyon faulse ceza sahası içinde penaltı olmalıydı. Ama faul bile yok.

HATALARA DÜŞMEMEK GEREKİR(RÜŞTÜ REÇBER)

Beşiktaş, büyük ümitlerle gittiği Bayern deplasmanında maça da aslında çok iyi başladı. Ta ki Vida'nın atılmasına kadar… O an aslında düğüm çözüldü. Böyle maçlarda, bu tarz hatalara düşmemek gerekir. Ki 10 kişi kalan Beşiktaş bile, cesaretinden ödün vermeden, rakibini karşıladığı gibi etkili birkaç hücum da geliştirdi.

GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

10 kişi kaldığınız zaman, uluslararası maçlarda hele rakip de dünya futbolunun en önemli takımlarından biriyse, işiniz çok zordur. Beşiktaş bu gerçekle yüzleşti. Sonuç itibariyle Beşiktaş, namağlup gittiği Şampiyonlar Ligi serüvenini dün noktaladı.

VIDA SEBEP OLMUŞTUR

Vida'nın unutmaması gereken bir şey var. Defans oyuncuları, topa müdahalesi garanti olmadığı müddetçe topa yatarak müdahale etmezler. Dün Vida'nın yapmış olduğu bu hata, Beşiktaş'ın belki de bu kadar büyük bir farkla yenilmesine sebep olmuştur.

ARIZA DEĞİL Mİ?(ATTİLA GÖKÇE)Eğri oturup doğru konuşalım… Bir yıldır yolu gözlenen Damagoj Vida, bir arıza değil mi ? Hele Tosiç'i kadroya yazıyorsanız, kulübede Vida'yı oturtmalısınız. Onaltıncı dakikada top kaptırıp yakalanınca Vida arkadan tam da kırmızı kartlık hamlesini (!) yapıverdi. Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar erken zamanda 10 kişi kalması, elbette daha da ezilmesine neden oldu. Medel savunmaya geçerken hem Atiba'nın, hem de forvetin ayarı bozuldu.

O MAÇLARI DA UNUTMAMAK GEREKLİ

Peşpeşe gelen goller size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Beşiktaş'ın Liverpool, Leeds, Barcelona, Dinamo Kiev maçlarını da unutmamak gerekiyor. Tarihi başarıları hiç unutmuyoruz ama, tarihi fark yediklerimizi hiç analiz etmiyoruz. Çare aramıyouz. Futbolumuzu geliştirme çabamız hep eksik kalıyor.

ENGEL OLAMAZSINIZ (BİLAL MEŞE)

Şenol Güneş'in Bayern Münih karşısına çıkardığı on bire kimse gıkını çıkaramaz. Bence idealin de ötesindeydi. Dememiz o ki böylesi güçlü bir ekip karşısında elinizde ne var, ne yok tüm yetenekli kramponları sahaya sürmek zorundasınız, Güneş hocamız da bunu gerçekleştirdi, kutluyoruz. Ne var ki, teknik adam olarak kadro konusunda sıfır hata yaparsınız, ancak bazı sürprizlere istesiniz de engel olamazsınız, eliniz-kolunuz bağlanır, hamleleriniz işe yaramaz, farkı önleyemezsiniz.

EN ZORU SAVUNMA YAPMAK

Bu oyunda en zor iş savunma yapmaktır, bulduğunuzu atamaz, üstüne üstlük sürekli top kayıpları yaşarsanız, Bayern gibi bir rakip karşısında paniğe kapılır, gollere davetiye çıkarır, fark yersiniz. Coman'nın golüyle rahatlayan Bayern oyunu tek kaleye dönüştürdü, Kartal ise tüm hatlarıyla savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Thomas Müller, farkı üçe çıkarırken, ev sahibi takım oyun üstünlüğünü tamamen ele geçirdi.

CANINIZ SAĞOLSUN

Evet, Devler Ligi'nde namağlup gruptan çıkan, Beşiktaş Bayern'e umutla gitti, hüsranla döndü, tur umudunu mucizelere bıraktı. Bu farklı yenilgi için Kartal'ı yerden yere vurmak, gibi bir niyetimiz yok. Tam tersi Devler Ligi'nde ülkemizdeki futbolseverleri evine kapatan, bu heyecanı mart ayına kadar taşıyan Beşiktaş'a teşekkür borçluyuz, canınız sağolsun.

CİDDİ FARK YOKTU (OKTAY DERELİOĞLU)

Beşiktaş dünkü maça çok talihsiz başladı. Böylesine önemli bir maçta, önemli bir rakibe karşı 16. dakikada eksik kalmak Kartal’ı çok etkiledi. Atiba’nın hatalı pasında zamanlama hatası yapan Vida, kariyerine yakışmayacak bir kırmızı kart gördü ve Beşiktaş için işler çok zorlaştı. Oyun 11’e 11 oynanırken iki takım arasında çok ciddi oyunsal farklılıklar yoktu..

OYUNA TUTUNABİLİRDİ

İlk yarıda Vagner Love girdiği net pozisyonda golü atabilseydi Beşiktaş oyuna tutunabilirdi. İkinci yarıda Şenol Güneş yaptığı değişikliklerle oyunu tutmaya çalıştı. Ancak Vagner Love’ın oyundan çıkmasıyla Bayern Münih, Beşiktaş yarı sahasında daha çok baskı kurdu ve fark açıldı.

ALTIN HARFLERLE YAZDIRIR

Dolmabahçe’deki atmosferi de düşündüğümüzde Siyah- Beyazlılar için henüz hiçbir şey bitmedi. Umarım bir futbol mucizesi olur ve Beşiktaş, Bayern Münih’i Vodafone Park’ta daha farklı bir skorla eler ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdırır.

PLANLARI SEKTEYE UĞRATTI (CEM DİZDAR)

Tahmin edilebilir Bayern baskısını olabildiğince sakin kalarak karşılarken Vida'nın erken atılması ‘hızlı hücum' planlarını sekteye uğrattı. Buna rağmen Love ve Quaresma ile iki kez kaleciyle karşı karşıya kaldı Beşiktaş. Hem de maç 0-0 iken..

TEHDİTKAR OLDULAR

Medel'in zorunlu stoperliğinin ardından orta saha direnci kaçınılmaz olarak düşünce maç Beşiktaş için bir ‘hücum karşılama' oyununa dönüştü. Buna rağmen sakin, dengeli ve fırsat bulduğunda tehditkar olmayı bildiler.

DARMADAĞIN OLDU

Ancak iki yarı ilkinin aksine panik, kademe hatası ısrarlarıyla başladı ve oyunun güven/denge çizgisi kayboldu. Özellikle Robben girdikten sonra Caner'in ‘görünmez adam'a dönüşüyle de Beşiktaş takım olarak darmadağın oldu.

LUCESCU’NUN ANALİZİ…

Skoru bir oyuncunun performansına indirgemek için değil kuşkusuz lakin Mircea Lucescu'nun Caner Erkin hakkında ne kadar doğru analiz yaptığı bir kez daha teyit oldu.