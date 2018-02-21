Spor Toto 1. Lig | Denizlispor 2-0 Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurluoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz (Patrick Eze dk. 61), Taşkın İlter, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Haktan Odabaşı (Berkan dk. 83), İsmail Aissati, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Kappel dk. 65)
Yedekler: Zeki, Taha Can, Veli, Cihan, Kappel, Burak, Taşkın, Alperen
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Rangelov, Samet Asatekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Emircan Altıntaş (Mücahit dk. 84), Tarık Tekdal
Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Cleyton, Kerem Az
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Gol: Kappel (dk. 84), Zeki (dk. 90) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Vasilogiannis (dk. 44) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Aissati, İsmail Haktan Odabaşı, Taşkın (Denizlispor), Vasilogiannis (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Aissati’nin ceza yayı önünden sert şutunda top yandan auta çıktı.
28′ Samet'in ceza alanı ön çizgisinden sert vuruşunad top farklı şekilde üstten auta çıktı.
32′ Timur'un kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Rangelov'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
44′ Ziya Alkurt'a taç çizgisi yakınında sert müdahalede bulunan Vasilogiannis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
GOL! 84′ Ceza sahası sol çaprazından Ziya’nın ortasında Kappel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
86′ Mücahit’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top auta gitti.
GOL! 90′ Denizlispor’un kontratağında ceza sahasına giren Hasan’ın pasında Zeki uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
90+2′ Kappel'in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Eze'nin şutu üst direkten geriye döndü.