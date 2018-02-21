Alper Ulusoy'un ortaya koyduğu skandal yönetim bir defa daha yan hakemlikten orta hakemliğe geçiş uygulamasının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Hakem, maç içinde yaptığı hataları hata ile kapatarak adalet sağlama uyanıklığını ortaya koydu. Alper Ulusoy, resmen ligin kaderi ile oynadı.

KRİTİK KARARLAR

Dk. 27: Babel’in şutu Atiba'nın sırtına çarparak ağlara gitti. Pozisyon 42 cm. ofsayt değildi.

Dk. 41: Jahovic, kafayla attığı golden önce Pepe'yi itti. Buradaki iptal kararı doğruydu.

Dk. 45: Eto’o’nun içeri gönderdiği pasta top Tolgay'ın kolundan sekti, hakem ‘devam' ettirdi.

Dk. 52: Ali Turan, Talisca'nın ayağına bastı. Hakem Ulusoy, kartı Talisca'ya gösterdi.

Dk. 64: Filipovic, gole giden Talisca'yı çekti, hakem kırmızı kartı vermedi.

Dk. 70: Ömer Ali, ceza sahasında şut şansı bulan Lens'i çekip bozdu, hakem penaltı kararına hükmetmedi.

Dk. 82: Pepe’nin kafayla uzaklaştırdığı top eline çarptı, hakem penaltı ve kırmızı kartı vermedi.

Dk. 90+7: Caner, Volkan'ı engelledi, hakem ‘devam' dedi.