Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçı yayınlayacak kanal…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Sevilla Manchester United maçı ile devam ediyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Sevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sevilla Manchester United ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya Şampiyonlar Ligi için geliyor. Son yıllarda istikrarsız görüntü çizen iki takım Şampiyonlar Ligi’nde yeniden daha üst turları hedefliyor. Dev mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen futbol severler de Sevilla Manchester United hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırmaya koyuldu. Peki sabırsızlıkla beklenen Sevilla Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sevilla Manchester United maçı detayları ve merak edilen soruların cevapları…

SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45’te başlayacak. Türkiye’de de canlı yayınlanacak Sevilla Manchester maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED 6 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında A Grubu’na düşen İngiliz devi Manchester United; Basel, CSKA Moskova ve Benfica ile eşleşti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan kırmızı şeytanlar 15 puan topladı ve grubunu lider bitirdi. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

LİVERPOOL’UN ARDINDAN İKİNCİ OLDULAR

Son 16 turuna gelmeden önce E Grubu’nda mücadele eden İspanyol temsilcisi Sevilla; Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova’nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.