Sevilla Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçı yayınlayacak kanal…

Sevilla Manchester United ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya Şampiyonlar Ligi için geliyor. Son yıllarda istikrarsız görüntü çizen iki takım Şampiyonlar Ligi’nde yeniden daha üst turları hedefliyor. Dev mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen futbol severler de Sevilla Manchester United hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırmaya koyuldu. Peki sabırsızlıkla beklenen Sevilla Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Sevilla Manchester United maçı detayları ve merak edilen soruların cevapları…

SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45’te başlayacak. Türkiye’de de canlı yayınlanacak Sevilla Manchester maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED 6 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında A Grubu’na düşen İngiliz devi Manchester United; Basel, CSKA Moskova ve Benfica ile eşleşti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan kırmızı şeytanlar 15 puan topladı ve grubunu lider bitirdi. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

#MUFC are back in @ChampionsLeague action tonight… Let’s do this! pic.twitter.com/MhNatpI8W5

— Manchester United (@ManUtd) 21 Şubat 2018