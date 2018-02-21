Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Chelsea Barcelona maç özeti, erken finalde karşılıklı goller…

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri de Chelsea Barcelona maçı oldu. Erken final niteliğindeki Chelsea Barcelona maçının özeti büyük ilgiyle araştırılıyor. Chelsea Barcelona maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz, işte yıldız isimlerin sahnede olduğu Barcelona Chelsea maçının özeti...

Şampiyonlar Ligi’nde dev karşılaşmalar oynanıyor, Şampiyonlar Ligi maç özetleri merakla araştırılıyor. Chelsea Barcelona maçı 1-1 tamamlandı fakat yıldız isimlerin gol aradığı bu önemli maç gecenin en merak edilen maçları arasına girdi. Chelsea Barcelona maçının özetini ve Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer maç özetlerini haberimizde bulabilirsiniz…

CHELSEA BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE

MESSİ’DEN BİR İLK

Stamford Bridge'de oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada ilk yarı golsüz geçildi. 62'nci dakikada Willian, Chelsea'yi 1-0 öne geçirirken, konuk ekip bu gole 75'inci dakikada Lionel Messi ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Barcelona'nın beraberlik golünü kaydeden Arjantinli yıldız Messi, kariyerinde Chelsea'ye karşı ilk golünü kaydetti. Bu mücadelenin rövanşı 14 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın sahası Camp Nou'da oynanacak.

CHELSEA BARCELONA MAÇ DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea-Barcelona maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, tarihi bir olaya tanıklık etti. Lionel Messi, 2006'dan beri 10. kez karşılaştığı Chelsea'ye ilk kez gol attı

Cüneyt Çakır'ın görev aldığı Chelsea-Barcelona maçında Lionel Messi rüzgarı esti. Arjantinli yıldız, takımına 1-1'i getiren golü atarken önemli bir başarıyı elde etti.

Şubat 2006'dan beri Chelsea'ye karşı 9 farklı maçta 730 dakika süre alan tam 30 şut çeken Messi, ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar 28 takıma gol atan Messi böylelikle 29. rakibini de üzmüş oldu. Tecrübeli yıldızın bu tarihi sevincinde gol düdüğünü Cüneyt Çakır çaldı.

Öte yandan maçın bir diğer damga vuran ismi Willan oldu. 1 gol atıp, 2 kez de direklere takılan Willian, Barcelona'ya karşı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol girişiminde bulunan oyuncu oldu.