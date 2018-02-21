Ryan Babel: 5-0’lık mağlubiyeti hak ettik

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Bayern Münih karşısında 5-0'lık mağlubiyeti hak ettiklerini ancak yine de iyi bir takım olduklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş’ın deplasmanda Almanya’nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, bu mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi. İyi bir takım olduklarının altını çizen Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, “Bizim iyi bir takımımız var. İngilizce’de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0’lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum” dedi.

ESPN`den Beşiktaş değerlendirmesi! `Tanrım başka gol yemeyelim` Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'nin yorumcusu Wolff, Şenol Güneş için çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Süper Lig’e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, “Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı kazanmalıyız” diye konuştu.