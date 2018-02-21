Ryan Babel: 5-0’lık mağlubiyeti hak ettik
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Bayern Münih karşısında 5-0'lık mağlubiyeti hak ettiklerini ancak yine de iyi bir takım olduklarını söyledi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş’ın deplasmanda Almanya’nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, bu mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi. İyi bir takım olduklarının altını çizen Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, “Bizim iyi bir takımımız var. İngilizce’de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0’lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum” dedi.
Süper Lig’e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, “Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı kazanmalıyız” diye konuştu.
Son güncelleme: 15:51 | 21.02.2018