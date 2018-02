Güneş: “Şansımız kalmadı” | Bayern Münih Beşiktaş maç özeti izle! İşte geniş özet ve goller…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Bayern Münih'in konuğu oldu. Alman devi Bayern Münih, temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0'lık skor ile geçti. 15. dakikada Vida'nnı oyundan atılması ile 10 kişi kalan siyahbeyazlıların tur ümitleri son buldu. Mücadeleyi izleyemeyenler Bayern Münih Beşiktaş maçının özetini izlemek istiyor. İşte maç özeti ve golleri...

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında farklı yenilen Beşiktaş’ta tur ümitleri tükendi. Mücadeleyi izleyemeyen taraftarlar Bayern Münih Beşiktaş maç özetini izlemek için Google üzreinden aramalara başladı. Beşiktaş Heyecanın dorukta olduğu mücadele dengeli başladı fakat Vida’nın oyundan erken atılması tüm planları altüst etti. Allianz Arena’da oynanan Bayern Münih Beşiktaş maçında kırmızı kartın hemen ardından Vagner Love net fırsatı değerlendiremedi. Ardından ise mücadele tek kaleye döndü. İşte Bayern Münih Beşiktaş maç özeti izleme linki ve tüm detaylar…

MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu yenilgisiz lider bitiren ve ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş, tarihinin en önemli maçı olan Bayern Münih maçına aslına iyi başladı. Dengeli bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Bayern Münih savunmasını eksik yakaladığı anlarda etkili olabilecek ataklar da geliştirdi. Ancak son paslarda yapılan hatalar, bu atakların büyümesini engelledi. Yine de güçlü rakibini tedirgin eden Beşiktaş, 16. dakikada gelen kırmızı kartla adeta yıkıldı. Vida'nın Lewandowski'ye yaptığı faul sonrası pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Bu kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncu değişikliği yerine Medel'i savunmanın ortasına çekti. Hemen kırmızı kartın ardından LOve ile mutlak bir şansı değerlendiremeyen Beşiktaş, daha sonra orta saha üstünlüğünü rakibine bıraktı. Oyunun kontrolünü de yitiren Beşiktaş, savunmaya çekilmek zorunda kaldı. İlk yarının son dakikasına kadar rakibine gol şansı vermeyen temsilcimiz, 44. dakikada Müller'e engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıda da değişikliğe gitmedi. Ancak ilk yarının aksine, Beşiktaş karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyan Bayern Münih, tehlikeli atak sayısını arttırdı. Özellikle kanatlarda etkili olan rakibini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, savunmaya yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen Coman, Müller ve Lewandowski'nin (2) gollerine engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-0 Bayern Münih'in üstünlüğü ile tamamlandı.

ALLİANZ ARENA'DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK

Beşiktaş tarafından Almanya'ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena'da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.

Beşiktaş'ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye'den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

ALMAN BASININDA BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMLARI

Tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın mağlubiyeti Alman basınında geniş yer buldu. Kicker Dergisi, “Bayern Münih açık farkla çeyrek finale” başlığını kullandığı haberde, “Bayern, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş karşısında 5-0 kazanarak çeyrek final kapısını açtı. Türkiye şampiyonu sadece oyunu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Vida'yı da kaybetti” ifadelerini kullandı.SPORT BİLD: “DUBLE DUBLE GOLLER: BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ'I EZDİ”

Sport Bild ise Alman takımının, rakibi karşısında ezici bir oyun sergilediğini dile getirerek, “Lewandowski ve Müller'in duble golleri ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti artık Bayern Münih'in elinden alınamaz” şeklinde yazdı.

ABENDZEİTUNG: “ÇAK BİR BEŞLİK': BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ'I DAĞITTI”

Abendzeitung da, Bayern Münih'in İstanbul'a rahat bir şekilde gideceğini belirterek, “Çak bir beşlik': Bayern Münih Beşiktaş'ı dağıttı” başlığını attı. Haberde ayrıca, “İlk maçında Beşiktaş'ı 5-0'lık ezici skorla yenen Bayern Münih, çok rahat bir şekilde İstanbul'a gidecek” denildi.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG: “MÜLLER VURUYOR, ROBBEN SOMURTUYOR”

Süddeutsche Zeitung ise, “Müller vuruyor, Robben somurtuyor” başlıklı haberinde Robben'in ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğuna vurgu yaparak, “Bayern Münih, Beşiktaş karşısında 5-0 galip gelerek ikinci maç için çok büyük avantaj sağladı. Müller, takımına iki gol ile katkı sağlarken, Robben ilk onbirde başlamadığı için üzgündü” ifadelerine yer verdi.

GÜNEŞ: “İKİNCİ YARIDA HÜCÜMA ÇIKAMADIK”

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih’e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Teknik Direktör Şenol Güneş. “Şampiyonlar Ligi’nde şansımızın ortadan kaldığını düşünüyorum” sözlerini saf etti.

Güneş karşılaşmanın sonucundan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Buraya gelinceye kadar oynadığımız oyunların karşılığını aldık. Bugün de oynadığımız oyunun karşılığı olarak mağlup olduk. Rakip bizden daha üstündü. İyi futbolla veda etmek isterdik” ifadelerini kullandı.Güneş, 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş’tan zaten 11’e 11 üstün olan bir takıma karşı üstünlüğü tamamen rakibe verdiklerinin altını çizerek, ”Devreye yakın golü yedikten sonra fiziki ve moral olarak düşmeye başladık, rakipte bunu iyi kullandı. Her koşulda ciddi oynayan hücumu iyi kullanan bir takıma karşı ikinci yarıda hücuma çıkamadık. Her an gol yemeyi savuşturmak için uğraştık. Üzgünüz. Kendimizi daha fazla gösterebilme için 11’e 11 oynamalıydık. Maalesef olmadı. Rakibi tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.