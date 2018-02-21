MAÇ SONUCU: Leganes 1-3 Real Madrid | İspanya La Liga 24. hafta
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga’da erteleme maçında Leganes ile karşılaşan Real Madrid, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.
Ev sahibi Leganes 6. dakikada Unai Bustinza’nın golüyle 1-0 öne geçerken 11. dakikada Lucas Vazquez’in skora 1-1’lik dengeyi getiren isim oldu.
Mücadelenin 29. dakikasında Carlos Casemiro Real Madrid’i 2-1 öne geçiren isim olurken ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken uzatma anlarında Real Madrid’in kazandığı penaltı vuruşunu Sergio Ramos gole çevirdi ve mücadele 3-1’lik skorla sonuçlandı.
Bu skorun ardından Real Madrid puanını 48 yaparken Leganes 29 puanda kaldı. Real Madrid ligde gelecek hafta Deportivo Alaves’i ağırlarken Leganes sahasında Las Palmas ile mücadele edecek.