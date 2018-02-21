MAÇ SONUCU: İstanbulspor 1-0 Grand Medical Manisaspor | TFF 1. Lig 23. hafta

TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Grand Medical Manisaspor ile karşılaşan İstanbulspor, baştan sona üstün oynadığı maçta 90+6'da gelen golle 1-0 kazanmayı başardı.

TFF 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Grand Medical Manisaspor’u ağırlayan İstanbulspor, uzatma anlarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Ev sahibi İstanbulspor’un sayısız gol pozisyonuna girdiği maçta konuk ekip Manisaspor etkili olmayı başaramadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 90+6. dakikasında penaltı kazanan İstanbulspor, Halil Çolak’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona ererken Manisaspor’da savunma oyuncusu Nikola Mikic kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 38 yaparken Manisaspor 14 puanda kaldı.

İstanbulspor gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olurken Grand Medical Manisaspor ise sahasında Eskişehirspor’u ağırlayacak. MAÇ SONUCU: Elazığspor 2-1 Giresunspor | TFF 1. Lig 23. hafta TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Elazığspor ile karşılaşan Giresunspor, deplasmanda 2-1 mağlup olurken teknik direktör Yılmaz Vural üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. İlgili Haberi Oku