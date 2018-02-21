MAÇ SONUCU: Elazığspor 2-1 Giresunspor | TFF 1. Lig 23. hafta

TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Elazığspor ile karşılaşan Giresunspor, deplasmanda 2-1 mağlup olurken teknik direktör Yılmaz Vural üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

TFF 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Giresunspor’u ağırlayan Elazığspor geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Konuk ekip Giresunspor 10. dakikada Çağlar Birinci’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarının son anlarında penaltı kazanan ev sahibi ekip Alpaslan Öztürk ile skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarının 53. dakikasında yine Alpaslan Öztürk ile rakip fileleri sarsan Elazığspor 2-1 öne geçerken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Giresunspor’da Onur Demir 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Elazığspor 34 puana ulaşırken Giresunspor 31 puanda kaldı.

Giresunspor gelecek hafta Ümraniyespor’a konuk olurken Elazığspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.