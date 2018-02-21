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MAÇ SONUCU: CSKA Moskova 1-0 Kızılyıldız | UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında Rus temsilcisi CSKA Moskova, Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup etti.
22:2721 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU: CSKA Moskova 1-0 Kızılyıldız | UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu´nda CSKA Moskova, 0-0’ın rövanşında Kızılyıldız’ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 Turu´na yazdırdı.

CSKA Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45’inci dakikada Alan Dzagoev kaydetti.

21 Şubat 2018 MAÇ SONUCU: İstanbulspor 1-0 Grand Medical Manisaspor | TFF 1. Lig 23. hafta TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Grand Medical Manisaspor ile karşılaşan İstanbulspor, baştan sona üstün oynadığı maçta 90+6'da gelen golle 1-0 kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

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