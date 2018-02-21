MAÇ SONUCU: CSKA Moskova 1-0 Kızılyıldız | UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu´nda CSKA Moskova, 0-0&#8217;ın rövanşında Kızılyıldız&#8217;ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 Turu´na yazdırdı.. CSKA Arena&#8217;da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45&#8217;inci dakikada Alan Dzagoev kaydetti.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t21 Şubat 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tMAÇ SONUCU: İstanbulspor 1-0 Grand Medical Manisaspor | TFF 1. Lig 23. hafta\r. \t\t\t\tTFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Grand Medical Manisaspor ile karşılaşan İstanbulspor, baştan sona üstün oynadığı maçta 90+6'da gelen golle 1-0 kazanmayı başardı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .