MAÇ ÖZETİ İZLE: Beşiktaş Bayern Münih maçında kırmızı kart Beşiktaş’ı yaktı… İşte Beşiktaş Bayern Münih geniş özeti ve golleri…

Temsilcimiz Beşiktaş Almanya'da karşılaştığı Bayren Münih karşısında hezimete uğradı. Geç saatte başlayan Bayern Münih Beşiktaş maçını izleyemeyen taraftarlar sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş Bayern Münih maç özetini araştırmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinin ardından bocalamaya başladığı ve gollere engel olamadığı maçın özeti...

Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih engelinde ağır darbe aldı. Bayern Münih Beşiktaş maç özeti günün en çok aranan konuları arasına girdi. Beşiktaş, Bayern Münih’e Alliaz Arena’da 5-0 mağlup oldu ve tur şansını çok düşük ihtimallere indirdi. Beşiktaş Bayern Münih maçının özetini izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Beşiktaş Bayren Münih maç özetini izleyebilirler…

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

KARTAL’I YAKAN KIRMIZI…

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Vida, 16. dakikada kırmızı kart görerek temsilcimizi 10 kişi bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih'e konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Vida'nın gördüğü kırmızı kart ile şoke oldu. Atiba'nın kaptırdığı topta Lewandowski ceza sahasına doğru hareketlendi. Lewandowski ceza alanına girerken Vida'nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Vida, kırmızı kart sonrası gözyaşlarına engel olamadı.

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Hırvat savunma oyuncusu Vida, böylece siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmüş oldu. Vida ayrıca kariyerinin ikinci kırmızı kartını Bayern karşısında gördü. Hırvat futbolcu daha 2008 yılında Osijek – Zadar maçında oyundan atılmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü, Vida'nın kırmızı kartı sonrası Medel'i savunmanın ortasına çekti. Talisca'yı da orta sahada Atiba'nın yanına çeken Şenol Güneş, oyuncu değişikliğine gitmedi. Beşiktaş, kırmızı kart sonrası orta sahanın kontrolünü Bayern Münih'e bıraktı.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e konuk olan Beşiktaş, 16. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldığı maçta rakibine 5-0 yenildi. Bayern Münih'in golleri Coman, Müller (2) ve Lewandowski (2) kaydetti.