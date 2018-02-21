MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih Beşiktaş maç özeti! 10 kişi kalan Beşiktaş yıkıldı! İşte BJK maçının özeti…

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Bayer Münih ile karşılaşacak Beşiktaş 4-0 yenildi. 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş turu zora soktu. Bayern Münih Beşiktaş maçı özeti izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Bayern Münih Beşiktaş özeti, Vida'nın kırmızı kartı ve maçın golleri...

Şampiyonlar Ligi 2. tur maçında Beşiktaş, Bayern Münih’e konuk oldu. Maçın ilk dakikalarında Bayern Münih ile kafa kafaya oynayan Beşiktaş’ta Vida’nın 15. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Bayern Münih oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıktı. 10 kişilik Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 bitirmesine rağmen ikinci yarıda art arda gelen golleri engelleyemeyince Bayern Münih Beşiktaş maçı 5-0 sona erdi. Bayern Münih Beşiktaş maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş tarihi maçta kırmızı kart kurbanı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e konuk olan Beşiktaş, 16. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldığı maçta rakibine 5-0 yenildi. Bayern Münih'in golleri Coman, Müller (2), Lewandowski (2) kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA VİDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih'e konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Vida'nın gördüğü kırmızı kart ile şoke oldu. Atiba'nın kaptırdığı topta Lewandowski ceza sahasına doğru hareketlendi. Lewandowski ceza alanına girerken Vida'nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Vida, kırmızı kart sonrası gözyaşlarına engel olamadı.

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Hırvat savunma oyuncusu Vida, böylece siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmüş oldu. Vida ayrıca kariyerinin ikinci kırmızı kartını Bayern karşısında gördü. Hırvat futbolcu daha 2008 yılında Osijek – Zadar maçında oyundan atılmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü, Vida'nın kırmızı kartı sonrası Medel'i savunmanın ortasına çekti. Talisca'yı da orta sahada Atiba'nın yanına çeken Şenol Güneş, oyuncu değişikliğine gitmedi. Beşiktaş, kırmızı kart sonrası orta sahanın kontrolünü Bayern Münih'e bıraktı.

ŞENOL GÜNEL’TEN SÜRPRİZ KADROAlman devine karşı nasıl bir kadro çıkartacağı günlerdir merak edilen Şenol Güneş, sürpriz sayılabilecek tercihlerde bulundu. İlk değişikliği stoper oynattığı Medel’i orta sahaya alarak yapan Güneş, Pepe’nin yanında Domagoj Vida’ya görev verdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattında yaptığı bir diğer değişiklik Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Adriano’yu oynatmak olurken sol bekte ise Caner Erkin yer aldı.

Atiba ve Medel’den oluşan orta ikilinin önünde Quaresma, Talisca ve Babel hücum hattını oluşturdu. Santrforda Vagner Love ile sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Negredo yine yedekler arasında yer aldı.

ALLİANZ ARENA’DA 5 BİNDEN FAZLA TÜRK

Beşiktaş tarafından Almanya’ya seyirci getirilmemesine ve bilet haklarından vazgeçilmesine rağmen Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları maça büyük ilgi gösterdi. İnternet ortamından Münih taraftarlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşları Allianz Arena’da beklenilenin çok üstünde bir çoğunluğa ulaştı. Sayıları 5 bini geçen Türk taraftarlar daha maç başlamadan Beşiktaş lehine tezahüratlarla stadı inlettiler.

Beşiktaş’ın Bayern Münih ile yapacağı maçı izlemek için Türkiye’den gelen VIP konuklar arasında siyaset, sanat ve futbol dünyasından da ünlü isimler vardı.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren ve teknik direktör Cristoph Daum gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş’ın eski futbolcusu Andreas Beck de karşılaşmayı takip etmek için stattaki yerini aldı.

BAYERN MÜNİH’TE ROBBEN VE RIBERY İLK 11’DE BAŞLAMADI

Beşiktaş’ın kadrosundaki sürprizlerin yanı sıra Bayern Münih’te de dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes kadro tercihinde Ribery ve Robben’e yer vermeyerek Coman ve Javi Martinez’i ilk 11’e koydu. Bayern Münih’in hücum hattı Coman, James Rodriguez, Müller ve Lewandowski’den oluşurken orta saha ve defansta herhangi bir değişiklik göze çarpmadı.