Lindsey Vonn kariyerini gözyaşlarıyla bitirdi… Hakaretlere sert yanıt verdi

Dünyaca ünlü ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Olimpiyat kariyerine bronz madalya ile son verdi. Gözyaşları içinde röportaj veren Lindsey Vonn, Trump ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine hakaret edenlere de yanıt verdi.

SKOR DIŞ HABER – Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları ile Olimpiyat kariyerini sonlandıran ABD’li dünyaca ünlü kayakçı Lindsey Vonn, son röportajında gözyaşlarını tutamadı. Slalom yarışında İtalyan Sofia Goggia’nın altın madalya kazandığı yarışları bronz madalya ile tamamlayan Lindsey Vonn, elinden geleni yaptığını ancak Olimpiyat kariyerine altın madalya ile son verme istediğini gerçekleştiremediğini söyledi. Daha önce ‘Altın madalya kazanırsam Beyaz Saray'a gitmeyeceğim’ şeklindeki açıklaması ile dikkat çeken Lindsey Vonn, bu sözlerinin ardından kendisine hakaret edenlere de sert bir yanıt verdi.

Lindsey Vonn`a Donald Trump linci “Altın madalya kazanırsam Beyaz Saray'a gitmeyeceğim. Ben Trump'ı değil, Amerikan halkını temsil ediyorum” diyen 33 yaşındaki sporcu için “Öl”, “Sakat kal” gibi mesajlar atıldı İlgili Haberi Oku

Yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kaldığını belirten Lindsey Vonn, sözlerinin arkasında olduğunu tekrarladı. İyi bir insan olduğunuz takdirde sosyal medyanın olumlu işlerde kullanılabileceğini söyleyen Lindsey Vonn, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim hakkımda internette yapılan ağır hakaretleri anlamakta güçlük çekiyorum. ABD bayrağını taşıdığım için gurur duyuyorum. Eminim bu hakaretleri yapanların çoğu benimle yüz yüze geldiklerinde aynı cümleleri kuramazlar. Ben burada Trump’u değil ABD halkını temsil ediyorum. Sosyal medya bence insanların gerçek kimliklerini yansıtıyor. Burada paylaştığınız yorumlar ömür boyu yok olmuyor. Ancak sosyal medyanın artık başka bir duruma dönüştüğüne inanıyorum. Burada insanlara moral vermek yerine morallerini bozmak için uğraşan insanlar var. Spor ruhu şenlendirmek için vardır. Burası Olimpiyatlar… Düşmelerini, yaralanmalarını ya da ölmelerini beklemektense tüm sporcuları alkışlamamız gerekiyor.”