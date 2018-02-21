Jerome Boateng’den çarpıcı Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Bayern Münih'in 29 yaşındaki savunmacısı Jerome Boateng, Beşiktaş karşısında ilk yarıda oynadıkları futbolu başka bir takıma sergiledikleri halinde kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini ifade etti.

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Jerome Boateng, Beşiktaş ile oynadıkları maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alman basınına konuşan tecrübeli savunmacı, ilk yarıda sergiledikleri futbolun kötü olduğunu kabul ederken başka bir rakip olması halinde kötü bir sonuç ortaya çıkacağını dile getirdi.

Mücadeleyi değerlendiren 29 yaşındaki Alman yıldız, “İlk yarı çok kötüydük. Kırmızı karta kadar konsantre olamadık. Devreden sonra planımız işe yaradı ve golleri attık” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş dışında başka bir takım olması halinde işlerin zorlaşabileceğini dile getiren Boateng, “İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ama durum şu an sadece 1-0. Böyle bir ilk yarıyı başka bir rakibe karşı oynasak, kolayca 2-0, 3-0 geriye düşebilirdik” şeklinde konuştu.

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