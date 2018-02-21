James Rodriguez’den Pepe paylaşımı
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu James Rodriguez, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından eski takım arkadaşı Pepe ile bir fotoğrafını paylaştı.
SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in yıldızı James Rodriguez, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Pepe’yle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Beşiktaş’ı konuk eden siyah beyazlılar, 15. dakikasında 10 kişi kaldığı maçta zorlu deplasmandan 5-0’lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
Maç sonunda Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Pepe ile bir fotoğraf çektiren Bayern Münih’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez, eski takım arkadaşına iyi dileklerde bulundu.
Twitter hesabından “Seni yeniden görmek güzeldi kardeşim. Pepito için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.
İki yıldız Real Madrid’de bir dönem birlikte forma giymişti.