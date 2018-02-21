Hakemden kroşe!

Beşiktaş, çeyrek finalde güçlü rakibi Bayern Münih karşısında çok doğru bir kadro ile çok doğru bir taktik ile ve tam kapasiteyle müsabakaya başladı. Ortaya iyi bir performans koydu. Karşılaşma öncesi aynı motivasyonu müsabaka içerisinde ise aynı konsantrasyonu başararak ligdeki maçlarını oynasa açık ara şampiyon olur. Bu maçta siyah beyazlıların ortaya koyduğu performans takdire şayandır. Mağlup olmasını sağlayan nedenlere bakacak olursak;

1- Son derece yetersiz, çok genç, Alman kültürünün etkisi altında kalmış Rumen bir hakemin çok ağır bir kararıyla maçın skorunu belirlenmiş olması.

2- Wagner Love ve Talisca ile tempolu ve hızlı oyununun sonucunda çok net gol pozisyonları bulmasına rağmen bunları gole çeviremeyişi Beşiktaş'ın sahadan mağlup ayrılmasının en önemli nedeni.

3- Ofansif olarak kulübeden gelip de skoru Beşiktaş lehine çevirecek oyuncu neredeyse yok. Negredo ve Lens'in hayal kırıklığı yaratırsa Şenol Güneş de ne yapabilir? Kimi oyuna alacaktı? Yedek güçler yetersiz.

4- Takım olarak Beşiktaş, taktik ve oyun disiplini olarak çok iyiydi. Atiba'nın hatası bize gösterdi ki, Vida'nın biraz ağır kalışı ve Pepe ile arasındaki uyumsuzluk Beşiktaş'ın rakibine çok gol pozisyonu vermesine neden oldu. Medel şamar oğlanına döndü. Adam orta sahadaki açıkları mı kapatsın, stoperdeki açıkları mı kapatsın? Ne yapacağını şaşırdı. Şaşkın bir şekilde bu bölgelerde her topu kazanmak için tam kapasiteyle mücadele etme anlayışı ve cüretkâr mücadelesi takdire şayan bir görüntü verdi.

Sonuç olarak Beşiktaş turu geçebilirdi. Hakemin ağır kararları Beşiktaş'ın burada galip gelmesini engellemiş oldu. Siyah beyazlılar bu takımı yenebilecek kapasitede oyunculara sahip. Ama ne yazık ki, sonucu hakem belirledi.