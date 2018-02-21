Fenerbahçe Doğuş’un konuğu EA7 Olimpia Milano

Euroleague’de seri galibiyetler yakalayarak, zirveyi hedefleyen Fenerbahçe Doğuş, 23. haftada yarın evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 23. hafta maçında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 15 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Milano ise 7 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.

12. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile EA7 Olimpia Milano, bugüne kadar Euroleague'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 8 kez parkeden galip ayrılırken, Milano da 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, uzatmaların ardından 92-86 kazandı.

Melih ve Ali Muhammed Milli Takım'da

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu olan basketbolcu bulunmuyor fakat Milli Takım'daki oyuncuların eksikliklerini hissedecek. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ile Ali Muhammed, A Milli Basketbol Takımı kadrosunda yer aldığı için bu mücadelede forma giymeyecek.