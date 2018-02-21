Eski Galatasaraylı Alex Telles gözyaşlarıına hakim olamadı!

Portekiz Ligi'nde maç içinde ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen Estoril - Porto maçında Alex Telles, ciddi bir şekilde sakatlandı ve gözyaşlarıyla oyunu terketti.

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