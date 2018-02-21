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Eski Galatasaraylı Alex Telles gözyaşlarıına hakim olamadı!

Portekiz Ligi'nde maç içinde ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen Estoril - Porto maçında Alex Telles, ciddi bir şekilde sakatlandı ve gözyaşlarıyla oyunu terketti.
22:2121 Şubat 2018
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Eski Galatasaraylı Alex Telles gözyaşlarıına hakim olamadı!

SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz Ligi takımlarından Porto’da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, Estoril maçında sakatlanıp oyundan alınınca gözyaşlarını tutamadı.

Erteleme maçının 52. dakikasında frikikten attığı golle skoru 1-1’e getiren Alex Telles, 58. dakikada ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra oyundan alındı.

Yerini Dalot’a bırakan başarılı futbolcu saha kenarında da göz yaşlarına hakim olamadı.

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Alex Telles Porto
Son güncelleme: 22:32 | 21.02.2018
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