Eski Galatasaraylı Alex Telles gözyaşlarıına hakim olamadı!
Portekiz Ligi'nde maç içinde ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen Estoril - Porto maçında Alex Telles, ciddi bir şekilde sakatlandı ve gözyaşlarıyla oyunu terketti.
SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz Ligi takımlarından Porto’da forma giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, Estoril maçında sakatlanıp oyundan alınınca gözyaşlarını tutamadı.
Erteleme maçının 52. dakikasında frikikten attığı golle skoru 1-1’e getiren Alex Telles, 58. dakikada ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra oyundan alındı.
Yerini Dalot’a bırakan başarılı futbolcu saha kenarında da göz yaşlarına hakim olamadı.
Son güncelleme: 22:32 | 21.02.2018