Dünya bu maçı konuştu! Cüneyt Çakır’dan tarihi düdük…
Barcelona’nın Chelsea deplasmanından 1-1’le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu…
75. dakikada Messi ile golü bulan Barça’da pozisyonun başı bir hayli ilginç oldu. Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguyalı’nın hareketine Çakır ikna olmadı.
Oyun devam ederken, Chelsea’de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta’nın hamlesi ve asisti Messi’yi golle buluşturdu.
Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez’in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır’ın bu hareketi İspanya basınında övgü aldı.
Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi yankı uyandırdı. As Gazetesi, Mundo Deportivo ve Sport Gazeteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi bu pozisyona geniş yer ayırdı. TARİHİ DÜDÜK
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea-Barcelona maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, tarihi bir olaya tanıklık etti. Lionel Messi, 2006’dan beri 10. kez karşılaştığı Chelsea’ye ilk kez gol attı
Cüneyt Çakır’ın görev aldığı Chelsea-Barcelona maçında Lionel Messi rüzgarı esti. Arjantinli yıldız, takımına 1-1’i getiren golü atarken önemli bir başarıyı elde etti.
Şubat 2006’dan beri Chelsea’ye karşı 9 farklı maçta 730 dakika süre alan tam 30 şut çeken Messi, ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde bu zamana kadar 28 takıma gol atan Messi böylelikle 29. rakibini de üzmüş oldu. Tecrübeli yıldızın bu tarihi sevincinde gol düdüğünü Cüneyt Çakır çaldı.
Öte yandan maçın bir diğer damga vuran ismi Willan oldu. 1 gol atıp, 2 kez de direklere takılan Willian, Barcelona’ya karşı bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol girişiminde bulunan oyuncu oldu.
Milliyet