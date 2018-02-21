Dünya bu maçı konuştu! Cüneyt Çakır’dan tarihi düdük…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. İlklerin gecesinde maça Cüneyt Çakır damga vurdu.

Barcelona’nın Chelsea deplasmanından 1-1’le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu…

75. dakikada Messi ile golü bulan Barça’da pozisyonun başı bir hayli ilginç oldu. Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguyalı’nın hareketine Çakır ikna olmadı. Ali Ece`den Vida`ya `Gerizekalı` gafı! Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçın ardından canlı yayına hazırlanan Ali Ece çok konuşulacak bir gafta bulundu. İlgili Haberi Oku

Oyun devam ederken, Chelsea’de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta’nın hamlesi ve asisti Messi’yi golle buluşturdu.

Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez’in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır’ın bu hareketi İspanya basınında övgü aldı.

Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi yankı uyandırdı. As Gazetesi, Mundo Deportivo ve Sport Gazeteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi bu pozisyona geniş yer ayırdı. Cüneyt Çakır`ın yönettiği Chelsea-Barcelona maçında Messi`den tarihi gol UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Dev maçta Messi, kariyerinde bir ilki yaşadı. İlgili Haberi Oku TARİHİ DÜDÜK

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea-Barcelona maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, tarihi bir olaya tanıklık etti. Lionel Messi, 2006’dan beri 10. kez karşılaştığı Chelsea’ye ilk kez gol attı

Cüneyt Çakır’ın görev aldığı Chelsea-Barcelona maçında Lionel Messi rüzgarı esti. Arjantinli yıldız, takımına 1-1’i getiren golü atarken önemli bir başarıyı elde etti.

Şubat 2006’dan beri Chelsea’ye karşı 9 farklı maçta 730 dakika süre alan tam 30 şut çeken Messi, ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde bu zamana kadar 28 takıma gol atan Messi böylelikle 29. rakibini de üzmüş oldu. Tecrübeli yıldızın bu tarihi sevincinde gol düdüğünü Cüneyt Çakır çaldı.

Öte yandan maçın bir diğer damga vuran ismi Willan oldu. 1 gol atıp, 2 kez de direklere takılan Willian, Barcelona’ya karşı bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol girişiminde bulunan oyuncu oldu.