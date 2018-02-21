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Cüneyt Çakır’ın yönettiği Chelsea-Barcelona maçında Messi’den tarihi gol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Dev maçta Messi, kariyerinde bir ilki yaşadı.
01:0221 Şubat 2018
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Cüneyt Çakır’ın yönettiği Chelsea-Barcelona maçında Messi’den tarihi gol

Stamford Bridge’de oynanan ve Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmada ilk yarı golsüz geçildi. 62’nci dakikada Willian, Chelsea’yi 1-0 öne geçirirken, konuk ekip bu gole 75’inci dakikada Lionel Messi ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Barcelona’nın beraberlik golünü kaydeden Arjantinli yıldız Messi, kariyerinde Chelsea’ye karşı ilk golünü kaydetti.

Bu mücadelenin rövanşı 14 Mart Çarşamba günü Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanacak.

Etiketler
barcelona chelsea messi
Son güncelleme: 01:03 | 21.02.2018
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