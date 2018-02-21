Cüneyt Çakır’ın yönettiği Chelsea-Barcelona maçında Messi’den tarihi gol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Dev maçta Messi, kariyerinde bir ilki yaşadı.

Stamford Bridge’de oynanan ve Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmada ilk yarı golsüz geçildi. 62’nci dakikada Willian, Chelsea’yi 1-0 öne geçirirken, konuk ekip bu gole 75’inci dakikada Lionel Messi ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Barcelona’nın beraberlik golünü kaydeden Arjantinli yıldız Messi, kariyerinde Chelsea’ye karşı ilk golünü kaydetti.

Bu mücadelenin rövanşı 14 Mart Çarşamba günü Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanacak.