Cengiz Ünder’den Shakhtar Donetsk maçında tarihe geçen gol

Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, Cengiz Ünder'in golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçerken milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu. Golden sonra takım arkadaşlarının 'Cengo' diye bağırarak genç futbolcunun yanına koşması kameralardan kaçmadı.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Genç futbolcu Devler Ligi’ndeki ilk golünü atarak kritik deplasmanda tarihi bir ana imza attı.

Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk maçının 41. dakikasında Edin Dzeko’nun asistini iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Sağ kanattan ceza sahası içine giren milli futbolcu, Dzeko’nun ara pasında topla buluştu ve açısı kapansa da yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Gol sevinci sırasında takım arkadaşlarının ‘Cengo’ diye bağırarak genç futbolcuya sarıldıkları görüldü.

Bu gol Cengiz Ünder’in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olurken ilk yarı 1-0 Roma’nın üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. (20 yıl 7 ay 7 gün)

Milli futbolcu karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alındı ve yerini Schick’e bıraktı.

Cengiz aldı başını gidiyor! Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde golünü attı. Bravo çocuk! pic.twitter.com/xGPi86QQ5U — Tivibu Spor (@tivibuspor) 21 Şubat 2018

ROMA: ‘YİNE O YİNE O’

Genç futbolcunun golünün anonsunu yapan Roma’nın resmi Twitter hesabı, “Yine o, yine o” ifadelerini kullanırken Cengiz Ünder’in eski takımı Medipol Başakşehir de “Maşallah” yazarak başarılı futbolcu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

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