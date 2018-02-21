Cengiz Ünder kimdir? Roma takımının vazgeçilmez futbolcusu Cengiz kaç yaşında ve nereli?
İtalya Serie A’da attığı gollerle Roma’nın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Cengiz Ünder, İtalyan medyasının gündeminden de düşmüyor. Roma taraftarının yeni sevgilisi olan Cengiz Ünder’in hayatı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Cengiz Ünder kimdir? İşte Romalı Cengiz kaç yaşında, hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler…
ROMA’NIN MİLLİ YILDIZI CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir’den Serie A’nın önemli ekiplerinden Roma’ya transfer olmuştur. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını da giymektedir.
PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ
AS ROMA
13 Temmuz 2017 tarihinde 15 Milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza atarak, Serie A’nın güçlü ekiplerinden Roma’ya transfer oldu. Cengiz Ünder burada çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdir toplamaya devam ediyor.