Cengiz Ünder kimdir? Roma takımının vazgeçilmez futbolcusu Cengiz kaç yaşında ve nereli?

Son dönemde attığı gollerle İtalya'da adından sıkça Cengiz Ünder, başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Milli yıldız Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. İşte Cengiz Ünder kim ve hayatı hakkında bilinmeyenler...

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