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CANLI YAYIN: Shakhtar Donetsk Roma maçını canlı izle! Shakhtar Donetsk Roma ilk 11 belli oldu!

Shakhtar Donetsk Roma maçı ile Şampiyonlar ligi heyecanı devam ediyor. Yükselen formuyla takımını sırtlayan Cengiz Ünder sahada olacak. Shakhtar Donetsk Roma maçı hangi kanalda diye merak eden futbol severler için Shakhtar Donetsk Roma maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde bulunuyor. İşte Shakhtar Donetsk Roma canlı yayın linki ve maçın detayları...
21:5621 Şubat 2018
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CANLI YAYIN: Shakhtar Donetsk Roma maçını canlı izle! Shakhtar Donetsk Roma ilk 11 belli oldu!

Roma, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’e konuk oluyor. Grubunu lider tamamlayarak Ukrayna’nın güçlü takımlarından Shaktar Donetsk ile eşleşen Roma Serie A’da da son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Cengiz Ünder son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlarken Shaktar maçında da en dikkat çekecek oyuncuların başında geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Roma Shaktar Donetsk maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Shaktar Donetsk Roma canlı izleme linki yer alıyor. İşte Tivibuspor’da canlı yayın ekranlara gelecek Shaktar Donetsk Roma canlı izle linki ve maç detayları…

SHAKTAR DONETSK ROMA MAÇI CANLI İZLE

SHAKTAR DONETSK ROMA MAÇI İLK 11

SHAKTAR DONETSKPyatov; Butko, Kryvstov, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; “Chucky” Ferreyra

ROMAAlisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko

SHAKTAR DONETSK ROMA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?Futbol severler bu akşam 22.45’te başlayacak Shakhtar Donetsk Roma Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Tivibuspor 3’ten canlı yayınla izleyebilecek.

 

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Son güncelleme: 22:29 | 21.02.2018
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