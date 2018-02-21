CANLI YAYIN: Shakhtar Donetsk Roma maçını canlı izle! Shakhtar Donetsk Roma ilk 11 belli oldu!
Roma, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’e konuk oluyor. Grubunu lider tamamlayarak Ukrayna’nın güçlü takımlarından Shaktar Donetsk ile eşleşen Roma Serie A’da da son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Cengiz Ünder son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlarken Shaktar maçında da en dikkat çekecek oyuncuların başında geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Roma Shaktar Donetsk maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Shaktar Donetsk Roma canlı izleme linki yer alıyor. İşte Tivibuspor’da canlı yayın ekranlara gelecek Shaktar Donetsk Roma canlı izle linki ve maç detayları…
SHAKTAR DONETSK ROMA MAÇI CANLI İZLE
SHAKTAR DONETSK ROMA MAÇI İLK 11
SHAKTAR DONETSK: Pyatov; Butko, Kryvstov, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; “Chucky” Ferreyra
ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Cengiz Ünder, Nainggolan, Perotti; Dzeko
SHAKTAR DONETSK ROMA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?Futbol severler bu akşam 22.45’te başlayacak Shakhtar Donetsk Roma Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Tivibuspor 3’ten canlı yayınla izleyebilecek.