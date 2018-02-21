Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI YAYIN: Sevilla Manchester United maçı canlı izle! Sevilla Manchester United ilk 11 belli oldu!

Şampiyonlar Ligi mücadelenin hiç eksik olmayacağı Sevilla Manchester United maçı ile devam ediyor. iki dev kulübün karşı karşıya geleceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için Sevilla Manchester United maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde bulunuyor. İşte Sevilla Manchester United canlı yayını ve maçın detayları...
21:5421 Şubat 2018
0
CANLI YAYIN: Sevilla Manchester United maçı canlı izle! Sevilla Manchester United ilk 11 belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla Manchester United karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın takip edeceği maçta yıldızlar sahada olacak. Sevilla Manchester United maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Sevilla Manchester United canlı yayın linki yer alıyor. İspanya’da oynanacak dev mücadelede her iki takımda ikinci maç için avantajlı skoru elde etmenin peşinde. İşte nefesleri kesecek Sevilla Manchester United canlı izle linki, maçın ilk 11’leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…

SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

SEVİLLA MANCHESTER UNİTED İLK 11

SEVİLLA: Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Sarabia, N’Zonzi, Banega, Correa; Vázquez; Muriel

MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Smalling, Young; Herrera, Matic, McTominay; Mata, Lukaku, Alexis Sánchez

SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Sevilla Manchester maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Etiketler
canlı canlı izle canlı yayın ilk 11ler izle maç canlı yayın maç izle maçı izle manchester united sevilla Sevilla Manchester United Sevilla Manchester United maçı tivibuspor canlı izle tivibuspor canlı yayın tivibuspor izle
Son güncelleme: 22:27 | 21.02.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER