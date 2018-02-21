CANLI YAYIN: Sevilla Manchester United maçı canlı izle! Sevilla Manchester United ilk 11 belli oldu!
Şampiyonlar Ligi 2. turunda Sevilla Manchester United karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın takip edeceği maçta yıldızlar sahada olacak. Sevilla Manchester United maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Sevilla Manchester United canlı yayın linki yer alıyor. İspanya’da oynanacak dev mücadelede her iki takımda ikinci maç için avantajlı skoru elde etmenin peşinde. İşte nefesleri kesecek Sevilla Manchester United canlı izle linki, maçın ilk 11’leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…
SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE
SEVİLLA MANCHESTER UNİTED İLK 11
SEVİLLA: Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Sarabia, N’Zonzi, Banega, Correa; Vázquez; Muriel
MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Smalling, Young; Herrera, Matic, McTominay; Mata, Lukaku, Alexis Sánchez
SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Sevilla Manchester maçı Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.