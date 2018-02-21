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Beşiktaş’ta sinirler gerildi! Caner ve Güneş…

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.
07:5421 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta sinirler gerildi! Caner ve Güneş…

Maçın 2. yarısında sakatlanan James Rodriguez’in yerine Arjen Robben’in oyuna dahil olmasıyla Bayern, Beşiktaş’ın sol kanadında üst üste tehlikeler yarattı.

Şenol Güneş, Caner’in yerine Gökhan Gönül’ü oyuna soktu. 69’da yerini Gökhan’a bırakan Caner Erkin, Şenol Güneş’e tepki gösterdi.

20 Şubat 2018 Beşiktaş`ta Vida kırmızı kart gördü Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Vida, 16. dakikada kırmızı kart görerek temsilcimizi 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

El-kol hareketleriyle oyundan alınmasına tepki gösteren milli yıldızın, Güneş’e dönerek bir şeyler söylediği görüldü. Güneş-Erkin arasında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

Şampi10

20 Şubat 2018 MAÇ SONUCU | Bayern Münih Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta Vida, 16. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bayern münih beşiktaş Caner Erkin gerginlik şenol güneş
Son güncelleme: 07:56 | 21.02.2018
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