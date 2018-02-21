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Sosyal medya yıkılıyor… Beşiktaş taraftarından Ribery tepkisi | Son dakika haberleri

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan ismi 81 dakika yedek kulübesinde bekleyen Frank Ribery oldu. Mücadele 4-0 iken Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes'in Ribery'yi oyuna alması Beşiktaş taraftarların tepkisini çekti.
10:1921 Şubat 2018
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Sosyal medya yıkılıyor… Beşiktaş taraftarından Ribery tepkisi | Son dakika haberleri

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Almanya’da Bayern Münih’e 5-0 mağlup olduğu maçın ardından en çok konuşulan isim bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması da giyen Ribery oldu.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve teknik direktör Jupp Heynckes tarafından ilk 11’e alınmayan Ribery sahaya girmek için 81 dakika bekledi. 43, 52, 66 ve 79.dakikalarda bulduğu gollerle skoru 4-0 yapan Bayern Münih’te bu skora rağmen Ribery’nin de oyuna ekstra güç olarak alınması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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Bir gol atan Coman’ın yerine 81.dakikada oyuna dahil olan Ribery, Beşiktaş taraftarlarının en çok konuştuğu isim oldu. Fransız yıldız oyuna alındıktan sonra bir gol daha bularak maçı 5-0’a getiren Alman ekibinde teknik direktör Jupp Heynckes’e sosyal medyadan tepki yağdı.

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Etiketler
bayern münih beşiktaş ribery tepki
Son güncelleme: 11:52 | 21.02.2018
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