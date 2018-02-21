Sosyal medya yıkılıyor… Beşiktaş taraftarından Ribery tepkisi | Son dakika haberleri

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan ismi 81 dakika yedek kulübesinde bekleyen Frank Ribery oldu. Mücadele 4-0 iken Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes'in Ribery'yi oyuna alması Beşiktaş taraftarların tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Almanya’da Bayern Münih’e 5-0 mağlup olduğu maçın ardından en çok konuşulan isim bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması da giyen Ribery oldu.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve teknik direktör Jupp Heynckes tarafından ilk 11’e alınmayan Ribery sahaya girmek için 81 dakika bekledi. 43, 52, 66 ve 79.dakikalarda bulduğu gollerle skoru 4-0 yapan Bayern Münih’te bu skora rağmen Ribery’nin de oyuna ekstra güç olarak alınması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Ali Ece`den Vida`ya `Gerizekalı` gafı! Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçın ardından canlı yayına hazırlanan Ali Ece çok konuşulacak bir gafta bulundu. İlgili Haberi Oku

Bir gol atan Coman’ın yerine 81.dakikada oyuna dahil olan Ribery, Beşiktaş taraftarlarının en çok konuştuğu isim oldu. Fransız yıldız oyuna alındıktan sonra bir gol daha bularak maçı 5-0’a getiren Alman ekibinde teknik direktör Jupp Heynckes’e sosyal medyadan tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER:

Ribery girmeden biri tribünden sniperla indirsin — Erkek Terimleri (@ErkekTerimleri) 20 Şubat 2018

Bari Ribery bizim takıma girsin karşı taraf çok kuvvetli oldu….. — Türkçü Assubay (@TurkcuAssubay) 20 Şubat 2018

Ribery ısınıyor, İnşallah üşüdüğü için ısınıyodur — Tek Büyük Besiktas (@tekbuyukbjk1903) 20 Şubat 2018

Skor 4-0’ken Ribery’yi oyuna alan teknik direktör, Münih yenik durumda olsa Hitler’i ya da Otto von Bismarck’i alırdı herhalde. — Alp Bey #YürüyenTDK (@PaksoyAlp) 20 Şubat 2018

Ribery'yi görünce içi titreyen Galatasaraylılar buralarda mı? — Osman Altunterim (@altunterim) 20 Şubat 2018

Dün gördünüz 35’lik Ribery ve 34’lük Robben hala Bayern Münih’de ve harika top oynuyorlar. Biz de gittik 33’lük Sneijder’i yolladık. Valla Sneijder’i çok özledim be. Keşke 1 yıllığına gelip, oynama şansı olsa. — gB (@galaBasgan) 21 Şubat 2018

Adam Robben'le Ribery'i oyuna sonradan aldı burada Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan valla gerçekler bunalar — Ata Benli (@atabenli) 20 Şubat 2018

Robben girdi, 65 lerde Ribery de girer. Şov o zaman başlar:) — Collina (@pcoliinna) 20 Şubat 2018