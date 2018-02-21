Sosyal medya yıkılıyor… Beşiktaş taraftarından Ribery tepkisi | Son dakika haberleri
Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Almanya’da Bayern Münih’e 5-0 mağlup olduğu maçın ardından en çok konuşulan isim bir dönem Türkiye’de Galatasaray forması da giyen Ribery oldu.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve teknik direktör Jupp Heynckes tarafından ilk 11’e alınmayan Ribery sahaya girmek için 81 dakika bekledi. 43, 52, 66 ve 79.dakikalarda bulduğu gollerle skoru 4-0 yapan Bayern Münih’te bu skora rağmen Ribery’nin de oyuna ekstra güç olarak alınması siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Bir gol atan Coman’ın yerine 81.dakikada oyuna dahil olan Ribery, Beşiktaş taraftarlarının en çok konuştuğu isim oldu. Fransız yıldız oyuna alındıktan sonra bir gol daha bularak maçı 5-0’a getiren Alman ekibinde teknik direktör Jupp Heynckes’e sosyal medyadan tepki yağdı.
İŞTE O TEPKİLER:
Ribery girmeden biri tribünden sniperla indirsin
— Erkek Terimleri (@ErkekTerimleri) 20 Şubat 2018
Bari Ribery bizim takıma girsin karşı taraf çok kuvvetli oldu…..
— Türkçü Assubay (@TurkcuAssubay) 20 Şubat 2018
Ribery ısınıyor, İnşallah üşüdüğü için ısınıyodur
— Tek Büyük Besiktas (@tekbuyukbjk1903) 20 Şubat 2018
Skor 4-0’ken Ribery’yi oyuna alan teknik direktör, Münih yenik durumda olsa Hitler’i ya da Otto von Bismarck’i alırdı herhalde.
— Alp Bey #YürüyenTDK (@PaksoyAlp) 20 Şubat 2018
Ribery'yi görünce içi titreyen Galatasaraylılar buralarda mı?
— Osman Altunterim (@altunterim) 20 Şubat 2018
Dün gördünüz 35’lik Ribery ve 34’lük Robben hala Bayern Münih’de ve harika top oynuyorlar. Biz de gittik 33’lük Sneijder’i yolladık. Valla Sneijder’i çok özledim be. Keşke 1 yıllığına gelip, oynama şansı olsa.
— gB (@galaBasgan) 21 Şubat 2018
Adam Robben'le Ribery'i oyuna sonradan aldı burada Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan valla gerçekler bunalar
— Ata Benli (@atabenli) 20 Şubat 2018
Robben girdi, 65 lerde Ribery de girer. Şov o zaman başlar:)
— Collina (@pcoliinna) 20 Şubat 2018
Durum 4-0 ken Ribery'yi oyuna sokmak
— Fazlı (@fazliozkull) 20 Şubat 2018