Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? BJK FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı?

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında oldukça kritik olan derbi merakla bekleniyor. Maça günler olmasına rağmen taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. İşte BJK FB maçı ne zaman, saat kaçta sorularınını cevapları ve maça dair tüm detaylar...

Süper Lig 23. hafta büyük bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını devam ettirmek isteyen Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’ten ağır yenilgi alan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında hem 3 puan hem moral bulmak için çıkacak. Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda devirerek Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışından uzaklaştırarak ağır bir darbe daha indirmenin peşinde. Her iki güçlü takım için kritik bir konumda olan derbi mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletler satışa çıktı mı araştıran taraftalar ayrıca Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu da merak ediyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Süper Lig 23. haftada karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş Fenerbahçe maçının bileti henüz piyasaya çıkmadı. Biletlerle ilgili bilgi geldiğinde haberimizde eklenecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ 1 AYDA 3 KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu eşleşmeyle beraber 30 günde 3 kez karşı karşıya gelecekler.

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat tarihinde karşılaşacak iki ekip daha sonra hafta içi 1 Mart’ta kupada ve Nisan ayında da rövanşında karşılaşacaklar.

PEPE VE TALİSCA FENERBAHÇE’YE KARŞI FORMA GİYMEYECEK

Beşiktaş, hafta sonu karşılaştığı Konyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Talisca ve Pepe Fenerbahçe’ye karşı forma giyemecek.

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK’TA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de sahasında oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet 3 beraberlik alarak, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde 24 gol atan siyah beyazlılar kalesinde 6 gol gördü. İç sahada toplam 24 puan toplayan Beşiktaş toplamda 41 puan ile ligin dördüncü sırasında yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ile puan farkı 3. Siyah beyazlılar toplam 20 averaja sahip.