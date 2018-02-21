Bayern Münih Beşiktaş CANLI İZLE ! Bayern Münih BJK maçı TRT 1 HD CANLI YAYIN!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur serüveni başladı. TRT 1 canlı yayın verdiği Bayern Münih Beşiktaş maçı kaç kaç merak eden taraftarlar için, şifresiz yayınlanan Bayern Münih Beşiktaş canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilir. TRT1 canlı yayını yanı sıra birçok yabancı kanalın da şifresiz canlı yayınlandığı B.Münih Beşiktaş maçı için HD canlı izleme linkini haberimiz içinde bulabilirsiniz. Bayern Münih Beşiktaş maçı kaç kaç olduğunu öğrenmek isteyen taraftarlar haberimiz içindeki Bayern BJK maçı canlı izle linki sayesinde maçın skorunu da anlık olarak öğrenebilir. İşte Bayern Münih Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve maçın ayrıntıları...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi macerasına kaldığı yerden devam ediyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği Bayern Münih Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayınlanacak. Almanya’nın Münih kentinde oynanacak ilk maçta temsilcimiz Beşiktaş Bayern Münih karşısında avantajlı bir sonuç elde etmek istiyor. Soluksuz izlenecek Şampiyonlar Ligi mücadelesini kaçırmak istemeyen futbol severler Bayern Münih Beşiktaş canlı yayınını kaçırmamak için gün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aramaya başladı. Şifresiz olarak yayınlanacak Bayern Münih BJK maçı canlı yayınını çok sayıda futbol tutkunu sabırsızlıkla bekliyor. Bayern Münih BJK maçını canlı izlemek ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki TRT1 canlı izle linki bulunuyor.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ CANLI İZLE TRT 1

BEŞİKTAŞ’TA VİDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih'e konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Vida'nın gördüğü kırmızı kart ile şoke oldu. Atiba'nın kaptırdığı topta Lewandowski ceza sahasına doğru hareketlendi. Lewandowski ceza alanına girerken Vida'nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Hırvat savunma oyuncusu Vida, böylece siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart görmüş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü, Vida'nın kırmızı kartı sonrası Medel'i savunmanın ortasına çekti. Talisca'yı da orta sahada Atiba'nın yanına çeken Şenol Güneş, oyuncu değişikliğine gitmedi. Beşiktaş, kırmızı kart sonrası orta sahanın kontrolünü Bayern Münih'e bıraktı.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

BAYERN MÜNİH: Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? BJK MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45’te TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1'de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

ROBBEN VE RİBERY 11'DEN ÇIKARILDI

Alman devi, Beşiktaş maçı öncesi 2 önemli yıldızını yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik direktör Jupp Heynckes, mide rahatsızlığı bulunan Robben ve Ribery'i ilk 11'den çıkardı.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile 20 Şubat salı günü oynayacağı maçı Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH'İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta grup maçlarında gördükleri sarı kartlardan dolayı 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Tolgay, Caner ve Talisca grup maçlarında gördükleri 2 sarı kartla ceza sınırına geldi. Üç futbolcu yarın akşam görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında görev alamayacaklar.