Aziz Yıldırım’dan Hatay Valisi Erdal Ata’ya ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirten Yıldırım, "Bu yapılan operasyon başarılı bir şekilde biter" dedi.

Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun açılışına katılmak ve eğitim gören öğrencilerle bir araya gelmek için Hatay’a gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Ata, Hatay’ın güvenli bir şehir olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlere çağrıda bulundu. Vali Ata, “İstanbul, Ankara diğer kentlerimiz ne kadar güvenliyse Hatay da o kadar güvenli. Ondan dolayı bu algının ortadan kaldırılması lazım. Basın kanalıyla tüm vatandaşlarımıza ilimizi ziyaret etmeleri için yerli ve yabancı turistleri davet ediyoruz. Güvenlik yönünden hiç bir zafiyet yok. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu başarıyla sürdürülüyor. İnanıyoruz ki en kısa süre içinde bu operasyon başarıyla tamamlanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyonu yaparken de sivil hiç bir halkın zarar görmemesi için azami gayreti gösteriyor. O bölge terör örgütlerinden temizlenecek ve terör örgütlerinden temizlenirken de onların geride bıraktıkları yaşlısı sakatı hepsine Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıkıyor” dedi.

Yaptırılan anaokulu için Başkan Yıldırım’a teşekkür eden Vali Ata, “İnşallah bu anaokuluna başlayan, okul yaptırma kampanyasıyla ortaokul lise de isteyeceklerdir. Dernek olarak öyle bir çalışma olacaktır” diye konuştu.

Yıldırım’dan Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Vali Ata’nın ardından konuşan Başkan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini belirterek, “Tabi Zeytin Dalı Operasyonu bu ülke için devletin ve TSK’nın beraber yaptığı bir operasyondur. Bizler de bunu destekliyoruz. Dernek başkanlarımızın daha önce yaptırmış olduğu bir ilkokul vardı. Bu sefer de engelli çocuklarımız için bir okul yaptılar. Temelini beraber atmıştık. Bugün de geldik o okulda okuyan çocuklarımızı görmek için. İnşallah bu 18 kişi olan bu çocuklarımızın daha geniş engelli çocuklarımız varsa bu okullara katılmalarını sağlayacaklardır. Onların eğitimlerini yaptırarak topluma birer faydalı insan olarak hepimiz arasına sokacaklar. Normal okul yapmak ayrı bir şey ama bir engelliler için düşünüp yaptırmak ayrı bir şey. Hem tebrik ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Savaşla ilgili herhangi bir şey duymadık görmedik de. Bu yapılan operasyon başarılı bir şekilde biter. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Hem ülkemizin vatandaşlarını hem de onların ailelerine sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.Ziyaretin sonunda Başkan Yıldırım tarafından Vali Ata’ya Fenerbahçe forması hediye edildi.