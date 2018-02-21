Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçın ardından canlı yayına hazırlanan Ali Ece çok konuşulacak bir gafta bulundu.

Bayern Münih-Beşiktaş maçı sonrası canlı yayında ses kontrolü yapan spor yazarı Ali Ece, rejinin kurbanı oldu. Kırmızı kart görerek Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Vida için ‘Gerizekalı Vida’ diyen spor yorumcusunun sesi yayına gitti. O anları kaydeden bir sosyal medya kullanıcısı görüntüleri twitter’dan paylaşınca olay oldu. Ali Ece’nin bu gafı dün gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biriydi.

Beşiktaş`ta sinirler gerildi! Caner ve Güneş... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi. İlgili Haberi Oku