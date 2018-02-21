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Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenildiği maçın ardından canlı yayına hazırlanan Ali Ece çok konuşulacak bir gafta bulundu.
08:1721 Şubat 2018
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Bayern Münih-Beşiktaş maçı sonrası canlı yayında ses kontrolü yapan spor yazarı Ali Ece, rejinin kurbanı oldu. Kırmızı kart görerek Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Vida için ‘Gerizekalı Vida’ diyen spor yorumcusunun sesi yayına gitti. O anları kaydeden bir sosyal medya kullanıcısı görüntüleri twitter’dan paylaşınca olay oldu. Ali Ece’nin bu gafı dün gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biriydi.

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Etiketler
ali ece bayern münih beşiktaş gaf
Son güncelleme: 08:23 | 21.02.2018
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