Survivor Funda kimdir? Funda Alkayış kaç yaşında?

Survivor 2018'de gönüllüler takımı için mücadele eden Funda Alkayış, programın izleyicileri tarafından en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Sporcu geçmişi bulunan Survivor Funda, yarışlardaki hırsız ile dikkat çekiyor. Peki, gönüllüler takımındaki Survivor Funda kimdir ve Funda Alyakış kaç yaşındadır? İşte detaylar...

TV8’de tekrar başlayan ekranların fenomen programı Survivor 2018’de All Star takımı yarışmanın tecrübeli isimlerinden oluşurken, gönüllüler takımı ise ilk kez yarışan isimlerden oluşuyor. İlk kez Survivor 2018’de yarışan isimlerden biri de Funda Alkayış oldu. Kick Boks Dünya Şampiyonluğu da bulunan Funda Alkayış kimdir, evli mi, Survivor Funda kaç yaşında merak ediliyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA YARIŞAN FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Diken Alkayış, 1987 yılında Mersin’de doğmuştur. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tamamlamıştır. 2009 yılında zayıflama amacıyla spora başlayan Funda Diken Alkayış; daha sonra sporu hayatına dahil etmiş ve Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu spor dallarıyla uğraşmaktadır.

Ali Alkayış ile evlidir. Funda Alkayış, spora ilk başladığında ailesinin karşı olduğunu bunun nedeninin ise vücudunun morarmış olmasını gösteriyor. Ancak bu spordan vazgeçmediğini inat ettiğini ve başarılı olduğunu belirtmiştir. Kickboksu erkek sporu olarak görmediğini bir çok kadın sporcunun erkek sporcudan başarılı olduğunu belirtmiştir. Bir sporda başarılı olmak için istemenin ve kazanmaya olan inancın önemli olduğunu belirtmiştir. Dünya Şampiyonu olan ve ülkemize 2 altın madalya getirmiştir.