Survivor Birsen kimdir? Bacak kası ile ünlü Birsen Bekgöz kaç yaşında?

Survivor 2018 kadrosunda performansı merak edilen isimlerin başında Birsen Bekgöz geliyordu. Bacak kasları ile yarışmada dikkat çeken Survivor Birsen hırsıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki Birsen Bekgöz kimdir, Survivor Birsen kaç yaşında, boyu kaç ve hakkında bilinmeyen her şey haberimizin içerisinde...

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz ada yaşantısı ve yarışma performansıyla izleyicilerin ilgi odağı yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor 2018’in iddialı isimlerinden biri olan Survivor Birsen’in im olduğunu merak eden izleyiciler yarışmanın başlamasıyla birlikte Birsen Bekgöz kimdir, boyu kaç, nereli, Birsen Bekgöz kaç yaşında diye araştırmaya başladı. İşte Survivor 2018’de adından sıkça söz ettirecek, Gönüllüler takımının iddalı yarışmacılarından Birsen Bekgöz kim olduğu hakkında merak edilen tüm detaylar…

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI BİRSEN BEKGÖZ KAÇ YAŞINDA

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin’de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005’te Akdeniz Oyunları’nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.

Birsen Bekgöz yine aynı yıl İslam Oyunları’nda 7×100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Oyuncu aslen Ankaralı’dır.Sosyal medya hesabı Instagram’dan özel yaşantısına dair birçok paylaşımda bulunan Birsen Pekgöz, şimdiden konuşulmaya başlandı.

BİRSEN BEKGÖZ BACAK KASLARI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018’in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi. Gönüllüler takımında yarışacak olan milli atlet Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkat çekti.

SURVİVOR BİRSEN İNSTAGRAM HESABINI AKTİF KULLANIYORDU

Survivor adasına gitmeden önce Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Birsen Bekgöz, sportmen kişiliğini gözler önüne seren karelerin yanı sıra sık sık kızıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor. Takımındaki diğer isimler gibi oldukça iddialı olan Birsen Bekgöz “Kendimi aşmaya gidiyorum.” Sözleriyle kendi amacını ifade etmişti.