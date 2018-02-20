Spor yazarlarından Bayern Münih Beşiktaş maçı yorumları

Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Bayern Münih Beşiktaş maçına artık saatler kaldı. Herkesin sonucunu merak ettiği dev eşleşme için spor yazarları da birbirinden ilginç tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar kuranın mafya işi olduğunu iddia etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam temsilcimiz Beşiktaş ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde favori olarak gösterilen Bayern Münih’e karşı sahaya çıkacak olan Kara Kartal’ın Almanya’dan avantajlı bir skorla dönüp dönemeyeceği merak konusu… İşte ünlü spor yazarlarının maçla ilgili birbirinden çarpıcı açıklamaları ve tahminleri…

RIDVAN DİLMENBeşiktaş son iki yılın lig şampiyonu. Şampiyonlar Ligi gruplarından namalup gelmiş. Tartışmasız PSG ve Bayern Münih son 16’nın en güçlü takımlarından. Ancak Bayern Münih eski Bayern Münih değil. Savunmanın merkezi ağır. Ama orta sahası çok iyi. Ben tur ihtimali olarak yüzde 35 Beşiktaş, yüzde 65 Bayern Münih olarak görüyorum. Ancak Bayern’i elediği anda kendilerinde biz finali göreceğiz güveni olacak

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MEHMET DEMİRKOL

Kura çekildiğinden beri düşünüyorum. İyi savunma yaparak mı, iyi hücum yaparak mı olur diyorum ama sonrasında burada bir tehdit olur mu diye düşünüyorum. Bu ejderha ile savaşmak gibi birşey olacak. Kolay bir savaş değil ama Şenol Güneş ve öğrencilerine güveniyorum. Ben Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki oyununu beğendim. Şenol hocanın bu maç için bir yöntem bulacağını düşünüyorum

AHMET ÇAKAR

Mafya görevde. Yegane Alman takımı olan Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde devam edebilmesi için kolpa bir kurayla Beşiktaş’ımızı kurban ettiler. Yakın arkadaşlarımla yüksek meblağlara iddiaya girmem. Dinen ve ahlaken doğru olmaz. Bayern Münih’i elerse ‘Türk futbolunun en büyüğü Beşiktaş’tır. Şayet mütevazi Alman köy takımı Beşiktaş’ı elerse ‘Bravo hocam’ deyin yeter. Bayern Münih, Beşiktaş’ı en az 5-0 yener

SİNAN ENGİN

Beşiktaş takımını ligte x bir Anadolu takımı bile zorlayabiliyor. O ayrı bir şey. Ancak Şampiyonlar Ligi atmosferi farklıdır. Futbolda gününde olmak vardır. Beşiktaş zamanında Chelsea deplasmanında da kazanmıştır. – Almanya’da alınacak iyi bir sonuç tüm Türkiye’yi sevindirecektir. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu herkes sevinecektir. Zamanında hepsi Avrupa’da tarihler yazmıştır. Şimdi sıra Beşiktaş’ta. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz. Beşiktaş, Türkiye’nin markasıdır.

HINCAL ULUÇ

Şenol Güneş iyi hoca değil. Takımı da yönetemiyor, adamı da yönetemiyor, oyunu da yönetemiyor. Beşiktaş çok iyi futbolculardan kurulu olduğu için bu durumda. Şenol’la değil Şenol’a rağmen. Bak çok ağır konuşuyorum. Şenol’a rağmen şampiyonluk için yarışıyor hala. Ne maçlar ne puanlar böyle bir kadroyla kaybedildi. Bayern Münih maçındaki şansını bilemiyorum çünkü hocası yok. Oyunculara kalmış. Yoksa bu kadro Bayern Münih’ten aşağı bir kadro değil. Bayern Münih de ahım şahım bir top oynamıyor.

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ÖNDER ÖZEN

Bayern Münih’e karşı nasıl oynanması gerektiğini iyi analiz etmek gerekiyor. Bu doğrultuda Bayern Münih’in Arsenal maçları doğru örnekler. Beşiktaş yerleştiği zaman Arsenal’in oyun sistemine çok benziyor, bire birleri de benziyor, Arsenal stiline yakın. Arsenal’in yaptıklarını yaparsan zaten yandın. Beşiktaş’ın 11’e 11 oynamak yerine bölge savaşlarına çevirmesi gerekiyor. Devre arasında hep Lens’in hazırlanabileceğini ve Lens’in Alaba ile bir savaşa gireceğini düşündüm ama olmadı. Kimmich ile Babel’i eşleştiriyorum, Babel, Kimmich’ten aşağı kalır yanı yok. Ben, Beşiktaş’ın Bayern karşısında istediği sonucu alacağını düşünüyordum ancak Beşiktaş’ın biraz “ben de alırım, ben de oynarım” düşüncesinden sıyrılması gerekiyor.

UĞUR MELEKE

Bayern'le Arsenal eşleşse ve bana ilk maç 3-0 bitti deseniz, kim kazandı diye sormam. Oradan sürpriz çıkmaz. Ama Bayern-Liverpool maçı 3-0 bitti derseniz, kim kazandı diye sorabilirim. Çünkü Liverpool'un günlük performansları arasındaki fark çok yüksek. Beşiktaş da biraz Liverpool gibi. İyi gününde İstanbul'da herkesi yenebilir. Tur şansımız elbette çok az. Ama İstanbul bence her sonuca açık

GÜRCAN BİLGİÇ

Büyük maçların çözümü, büyük oyuncuların performansıdır. Beşiktaş’ta bu oyuncular var. Bayern, sahasında kolay durdurulacak bir takım değil. Burada Güneş rövanş için en uygun sonucu alacak taktik organizasyonu yapmalı. F.Bahçe’nin Başakşehir oyunundan kopya almakta fayda var. Rakipleri Beşiktaş’ı da oynatmayarak durdurmaya çalışıyor. Şimdi sıra Güneş’in, Bayern takımının ezberini bozacak, onları bildiği oyundan uzaklaştıracak formülü üretmesinde.

MUSTAFA DENİZLİ

Son grafiklere baktığında Bayern’in bildiğimiz Bayern’in gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş, dışarıda her takıma gol atabilecek bir takım. Turun anahtarı da Beşiktaş’ın atacağı gollerle bağlantılı. Beşiktaş, büyük bir ihtimalle gol atar diye düşünüyorum. Ama yeme konusunda bir tahmin yürütmem çok zor. Gol atmadan dönmeyeceğini düşünüyorum

METİN TEKİN

Bayern, Almanya’da açık ara lider olsa da zaman zaman zorlandığı maçlar oldu. Beşiktaş’ın, Alman liginde mücadele eden takımların birçoğundan önde olduğunu düşünüyorum. Bayern’e bu zorluğu Beşiktaş da çıkarabilir mi? Benim umudum var. Beşiktaş’ın oyun gücüne inanıyorum.