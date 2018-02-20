Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-1 MKE Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Çelimli
Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe, Kenan (Chibuike dk. 46), Çağrı, Samaras, Ufuk (Enes dk. 76), Göksu, Muhammet (Ayite dk. 62)
Yedekler: Sifakis, Oğuz, Gökay, Angan, Burhan, Berat, Samed
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Sedat, Alihan, Kenan (Enes dk. 64), Mehmet Sak, Putsila (Tisdell dk. 87), Mehmet Umut (Kehinde dk. 78), Mbamba, İlhan, Gençer
Yedekler: Altay, Mahmut, Arif, Szukala, Yusuf, Oğuzhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Göksu Türkdoğan (dk. 45) (Samsunspor), Mehmet Umut (dk. 22) MKE Ankaragücü
Sarı kartlar: Muhammet, Samarasi Ayite (Samsunspor), Mbamba, Mehmet Sak, Putsila, Kenan, Gencer (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15′ Kenan’ın ortasında topla buluşan Muhammet’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
GOL! 22′ Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut’un şutu ağlarla buluştu. 0-1
GOL! 45′ Ceza sahasında Erdem’in eline top çarpası sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi takım adına penaltıyı kullanan Göksu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
48′ Ceza sahası dışından Chibuke’nin sert şutu direğin yanından auta çıktı.
68′ Ceza sahası dışından topa sert vuran Putsila’nın şutu direğin üstünden auta çıktı.
70′ Ufuk’un ortasında topla buluşan Ayite’nin şutunu kaleci Korcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.