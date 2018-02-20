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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-1 MKE Ankaragücü

Sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberliği kurtarmayı başardı.
20:0620 Şubat 2018
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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 1-1 MKE Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Çelimli

Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe, Kenan (Chibuike dk. 46), Çağrı, Samaras, Ufuk (Enes dk. 76), Göksu, Muhammet (Ayite dk. 62)

Yedekler: Sifakis, Oğuz, Gökay, Angan, Burhan, Berat, Samed

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Sedat, Alihan, Kenan (Enes dk. 64), Mehmet Sak, Putsila (Tisdell dk. 87), Mehmet Umut (Kehinde dk. 78), Mbamba, İlhan, Gençer

Yedekler: Altay, Mahmut, Arif, Szukala, Yusuf, Oğuzhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Göksu Türkdoğan (dk. 45) (Samsunspor), Mehmet Umut (dk. 22) MKE Ankaragücü

Sarı kartlar: Muhammet, Samarasi Ayite (Samsunspor), Mbamba, Mehmet Sak, Putsila, Kenan, Gencer (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15′ Kenan’ın ortasında topla buluşan Muhammet’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

GOL! 22′ Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut’un şutu ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 45′ Ceza sahasında Erdem’in eline top çarpası sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi takım adına penaltıyı kullanan Göksu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

48′ Ceza sahası dışından Chibuke’nin sert şutu direğin yanından auta çıktı.

68′ Ceza sahası dışından topa sert vuran Putsila’nın şutu direğin üstünden auta çıktı.

70′ Ufuk’un ortasında topla buluşan Ayite’nin şutunu kaleci Korcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Etiketler
ankaragücü Samsunspor
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