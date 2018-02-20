Spor Toto 1. Lig | Gaziantepspor 0-1 Altınordu
Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız
Gaziantepspor: Mustafa Emre, Şenol, Hüseyin, Deniz (Yunus Şençay dk. 88), İlker, Ahmet, Oktay, Müslüm, Gökhan, Cuma Furkan (Harun Enes dk. 66), Yusuf
Yedekler: İbrahim Halil, Mehmet Kasım, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf, Mehmet Murat, Serkan, Mirkan (Berkay dk. 46), Erdoğan, Kerim (Alican dk. 80), Deniz, Barış, Hasan (Recep dk. 30)
Yedekler: Berke, Kerim Alıcı, Musa, Muhammed Rıdvan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Uğur (dk. 21) (Altınordu)
Kırmızı kart: Uğur (dk. 37) (Altınordu)
Sarı kartlar: Müslüm (Gaziantepspor), Deniz (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 21′ Serkan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Uğur’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
37′ Ceza sahası içinde Uğur’un yaptığı tehlike hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur bu pozisyon sonrası kırmızı kart gördü. Müslüm’ün kullandığı penaltıda top auta çıktı.
79′ Gaziantepspor’un kazandığı serbest vuruşta Müslüm’ün düzgün vuruşunda top az farkla auta çıktı.
84′ Ceza sahasına yakın bir noktadan Barış’ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.