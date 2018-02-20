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Spor Toto 1. Lig | Gaziantepspor 0-1 Altınordu

Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Gaziantepspor'u tek golle mağlup etti.
21:1820 Şubat 2018
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Spor Toto 1. Lig | Gaziantepspor 0-1 Altınordu

Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız

Gaziantepspor: Mustafa Emre, Şenol, Hüseyin, Deniz (Yunus Şençay dk. 88), İlker, Ahmet, Oktay, Müslüm, Gökhan, Cuma Furkan (Harun Enes dk. 66), Yusuf

Yedekler: İbrahim Halil, Mehmet Kasım, Mustafa Nacar

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf, Mehmet Murat, Serkan, Mirkan (Berkay dk. 46), Erdoğan, Kerim (Alican dk. 80), Deniz, Barış, Hasan (Recep dk. 30)

Yedekler: Berke, Kerim Alıcı, Musa, Muhammed Rıdvan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Uğur (dk. 21) (Altınordu)

Kırmızı kart: Uğur (dk. 37) (Altınordu)

Sarı kartlar: Müslüm (Gaziantepspor), Deniz (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 21′ Serkan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Uğur’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

37′ Ceza sahası içinde Uğur’un yaptığı tehlike hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur bu pozisyon sonrası kırmızı kart gördü. Müslüm’ün kullandığı penaltıda top auta çıktı.

79′ Gaziantepspor’un kazandığı serbest vuruşta Müslüm’ün düzgün vuruşunda top az farkla auta çıktı.

84′ Ceza sahasına yakın bir noktadan Barış’ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

Etiketler
altınordu Gaziantepspor
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