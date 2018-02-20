Spor Toto 1. Lig | Çaykur Rizespor 3-0 Balıkesirspor Baltok
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdul Kadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Ramos, Mehmet, Recep, Galip (Lincoln dk. 46), Saadane, Samudio, Süleyman (Oğulcan dk. 65), Orhan, Abdullah, Vedat (Turgut Doğan dk. 87)
Yedekler: Kaya, Cihan, Furkan, Özgür, Ümit, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt, Furkan, Abdulkadir (A'Beka dk. 62), Sedat, Okan, Osumanu Otoo (Burak dk. 75), Bülent, Kethevoama (Muhammed dk. 57), Cumali
Yedekler: Atilla, Mehmet, Oğuz, Uğur, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Recep (dk. 72), Oğulcan (dk. 80), Samudio (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Vedat, (Çaykur Rizespor), Furkan, Sedat, Vukovic, Muhammet (Balıkesirspor Baltok)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
22′ Ceza sahası dışından Furkan’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.
55′ Ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz’unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
GOL! 72′ Mehmet Uslu’nun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz'ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0
GOL! 80′ Mehmet Uslu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
GOL! 90+1′ Mehmet Uslu'nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0