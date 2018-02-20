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Spor Toto 1. Lig | Çaykur Rizespor 3-0 Balıkesirspor Baltok

Sahasında Balıkesir Baltok'u konuk eden Çaykur Rizespor, rakibini 3-0 mağlup etti.
20:1320 Şubat 2018
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Spor Toto 1. Lig | Çaykur Rizespor 3-0 Balıkesirspor Baltok

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdul Kadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Ramos, Mehmet, Recep, Galip (Lincoln dk. 46), Saadane, Samudio, Süleyman (Oğulcan dk. 65), Orhan, Abdullah, Vedat (Turgut Doğan dk. 87)

Yedekler: Kaya, Cihan, Furkan, Özgür, Ümit, Emir Han

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt, Furkan, Abdulkadir (A'Beka dk. 62), Sedat, Okan, Osumanu Otoo (Burak dk. 75), Bülent, Kethevoama (Muhammed dk. 57), Cumali

Yedekler: Atilla, Mehmet, Oğuz, Uğur, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Recep (dk. 72), Oğulcan (dk. 80), Samudio (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Vedat, (Çaykur Rizespor), Furkan, Sedat, Vukovic, Muhammet (Balıkesirspor Baltok)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

22′ Ceza sahası dışından Furkan’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

55′ Ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz’unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

GOL! 72′ Mehmet Uslu’nun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz'ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL! 80′ Mehmet Uslu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

GOL! 90+1′ Mehmet Uslu'nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0

Etiketler
balıkesir baltok Çaykur Rizespor
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