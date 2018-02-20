Sinan Engin’i çıldırtan tahmin! Deliye döndü…
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Çakar'ın verdiği skor Sinan Engin'i çılgına çevirdi.
Beyaz Tv’de Ertem Şener’in modere ettiği Derin Futbol programında Ahmet Çakar’ın Bayern Münih-Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı tahmin Sinan Engin’i çılgına çevirdi. Çakar Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 yeneceğini iddia edince, Sinan Engin skor tahminin bulunduğu kağıdı yırttı ve Ahmet Çakar’a sert tepki gösterdi.
Son güncelleme: 11:08 | 20.02.2018