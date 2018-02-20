Sinan Engin’i çıldırtan tahmin! Deliye döndü…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Çakar'ın verdiği skor Sinan Engin'i çılgına çevirdi.

Beyaz Tv’de Ertem Şener’in modere ettiği Derin Futbol programında Ahmet Çakar’ın Bayern Münih-Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı tahmin Sinan Engin’i çılgına çevirdi. Çakar Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 yeneceğini iddia edince, Sinan Engin skor tahminin bulunduğu kağıdı yırttı ve Ahmet Çakar’a sert tepki gösterdi.

Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş`ı korkutan -3 ihtimali! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor. İlgili Haberi Oku