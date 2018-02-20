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Sinan Engin’i çıldırtan tahmin! Deliye döndü…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Çakar'ın verdiği skor Sinan Engin'i çılgına çevirdi.
11:0620 Şubat 2018
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Beyaz Tv’de Ertem Şener’in modere ettiği Derin Futbol programında Ahmet Çakar’ın Bayern Münih-Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı tahmin Sinan Engin’i çılgına çevirdi. Çakar Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 yeneceğini iddia edince, Sinan Engin skor tahminin bulunduğu kağıdı yırttı ve Ahmet Çakar’a sert tepki gösterdi.

20 Şubat 2018 Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş`ı korkutan -3 ihtimali! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ahmet çakar bayern münih beşiktaş sinan engin tahmin
Son güncelleme: 11:08 | 20.02.2018
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