Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu kızı ile fotoğrafını ilk kez paylaştı

Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kızı ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Göztepe’ye imza atan Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 25 gün önce doğum yapan Yağmur Sarıoğlu’nun fit görüntüsü dikkat çekti. Yağmur Sarıoğlu’nun bebeği ile yaptığı paylaşım sonrası takipçileri, “Kim der iki çocuk annesi… Çok fit” yorumunda bulundular.