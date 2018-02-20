Roma’nın golcüsü Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder’e övgü dolu sözler

Roma formasıyla son üç maçta attığı dört gol ve yaptığı bir asistle dikkat çeken genç yetenek Cengiz Ünder hakkında takımın golcüsü Edin Dzeko övgü dolu açıklamalarda bulundu. Dzeko, milli yıldızımız hakkında "Şunu da söylemem gerekiyor, Cengiz son 3 maçta attığı 4 golle bize büyük katkı sağladı. Gerçekten takımımız için fark yaratan bir isim" dedi.

Roma’da son haftalarda gösterdiği performansla İtalya basınında adından söz ettiren milli futbolcu Cengiz Ünder’e takım arkadaşı tecrübeli golcü Edin Dzeko’dan da övgüler geldi. Son üç maçta dört gol atan bir de asist yapan genç futbolcu için Dzeko, “Son dönemde iyiyiz, kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Şunu da söylemem gerekiyor, Cengiz son 3 maçta attığı 4 golle bize büyük katkı sağladı. Gerçekten takımımız için fark yaratan bir isim” dedi.

Dzeko, ligdeki genel durumlarının iyi olduğunu ancak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylerken son dönemde Cengiz’in yaptığı katkının altını çizdi. Cengiz Ünder, hafta sonu Roma’nın Udinese’yi 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atmış ve İtalya’da manşetlerde yer almıştı. Roma`yı Cengiz Ünder taşıyor Roma'da Cengiz Ünder rüzgarı devam ediyor. Takımının gol bulmakta zorlandığı dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımını öne geçirdi. İlgili Haberi Oku