PFDK’dan Abdullah Yılmaz’a 4 ay ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen A Klasman hakemi Abdullah Yılmaz’ın cezası açıklandı.
Kurul kararını; “A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ’ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” şeklinde açıkladı.
Son güncelleme: 16:17 | 20.02.2018