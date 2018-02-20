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PFDK’dan Abdullah Yılmaz’a 4 ay ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
16:1520 Şubat 2018
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PFDK’dan Abdullah Yılmaz’a 4 ay ceza

Medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen A Klasman hakemi Abdullah Yılmaz’ın cezası açıklandı.

Kurul kararını; “A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ’ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” şeklinde açıkladı.

19 Şubat 2018 Abdullah Yılmaz`dan olay sözler: `Bursaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan değişmiştir.` 2. Lig Kırmızı Grup'taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz, çarpıcı itiraflarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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Abdullah Yılmaz ceza pfdk
Son güncelleme: 16:17 | 20.02.2018
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