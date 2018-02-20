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Medipol Başakşehir’den Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e konuk olacağı dev karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a destek veren bir paylaşımda bulundu.
19:5520 Şubat 2018
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Medipol Başakşehir’den Beşiktaş paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih’e konuk olacağı tarihi mücadele öncesinde Medipol Başakşehir resmi Twitter hesabından Beşiktaş’a destek veren bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Başakşehir, “Başakşehir’den Beşiktaş paylaşımı” ifadesine yer verirken Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun siyah-beyaz ışıklı bir görseline yer verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

20 Şubat 2018 CANLI | Bayern Münih Beşiktaş maçı (Muhtemel 11`ler) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Bayern Münih Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan temsilcimiz tarihi başarısının ardından yepyeni bir sayfa açmak için Bayern deplasmanında. Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Etiketler
bayern münih beşiktaş Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 20:02 | 20.02.2018
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