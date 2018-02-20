Medipol Başakşehir’den Beşiktaş paylaşımı
Beşiktaş'ın Bayern Münih'e konuk olacağı dev karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a destek veren bir paylaşımda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih’e konuk olacağı tarihi mücadele öncesinde Medipol Başakşehir resmi Twitter hesabından Beşiktaş’a destek veren bir paylaşımda bulundu.
Bir günlüğüne Beşiktaşlı pic.twitter.com/sK1uaLH5Jy
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Şubat 2018
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Başakşehir, “Başakşehir’den Beşiktaş paylaşımı” ifadesine yer verirken Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun siyah-beyaz ışıklı bir görseline yer verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Son güncelleme: 20:02 | 20.02.2018