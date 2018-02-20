Mario Gomez’den Beşiktaş’a ziyaret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah beyazlıların Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde kampı ziyaret etti.

İki sezon önce Beşiktaş’ta oynayan ve attığı 26 golle şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Mario Gomez, Münih’te eski takımını ziyaret etti.

Dün gece Siyah-Beyazlıların kamp yaptığı otele gelen Gomez, takım arkadaşları ile sohbet ederek başarı diledi. Fatih Altaylı`dan Şenol Güneş`e: `Bence bir doktora görünsün` Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. İlgili Haberi Oku