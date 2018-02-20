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Mario Gomez’den Beşiktaş’a ziyaret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, siyah beyazlıların Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesinde kampı ziyaret etti.
12:0020 Şubat 2018
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Mario Gomez’den Beşiktaş’a ziyaret

İki sezon önce Beşiktaş’ta oynayan ve attığı 26 golle şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Mario Gomez, Münih’te eski takımını ziyaret etti.

Dün gece Siyah-Beyazlıların kamp yaptığı otele gelen Gomez, takım arkadaşları ile sohbet ederek başarı diledi. 20 Şubat 2018 Fatih Altaylı`dan Şenol Güneş`e: `Bence bir doktora görünsün` Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. İlgili Haberi Oku

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