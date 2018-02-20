Manchester City, Wigan Athletic’e kaybetti, saha içi karıştı!

FA Cup'ta Manchester City ile Wigan Athletic arasında oynanan maçtan sonra saha karıştı. City'yi elemenin sevinciyle sahaya giren Wigan taraftarlarından biri Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ile tartıştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere FA Cup 5.turunda Wigan Athletic ile Manchester City arasında oynanan maç sonrasında saha içi karıştı.

Deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaşan Manchester City, 79. dakikada Will Grigg’in attığı golle 1-0 galip geldi ve bir üst tura çıkarak Pep Guardiola ve öğrencilerini saf dışı bıraktı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte bazı Wigan Athletic taraftarları sahaya girerken City’nin Arjantinli golcüsü Agüero’nun bir taraftarla kavgası araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Arjantinli futbolcu kendisini taraftara yumrukla saldırırken takım arkadaşı Mikel Arteta yıldız golcüyü soyunma odasına götürerek olayların büyümesine engel oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Wigan Athletic Başkanı David Sharpe, “Gördüklerimiz hoş şeyler değildi. Futbol duygusal bir oyun, taraftarlar bunu bazen yapıyor. Ama oyunun sonunda bunu görmek hoşuma gitmedi. Büyük bir galibiyet elde ettik ama klas kalmamız gerekiyor. Gördüklerimden hoşlanmadım” dedi.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Wigan Athletic Teknik Direktörü Paul Cook, devre arasında soyunma odası koridorlarında tartıştı.

İki hocanın tartışması oyuncu ve antrenörlerin araya girmesiyle sona erdirildi.